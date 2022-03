Színes programokkal ünneplik a Nemzeti Színház új épületének 20. születésnapját

A közönség kulisszajáráson vehet részt, 17 órától pedig a színház előtt Randevúóra-avatót és kiállításmegnyitót tartanak. A kiállítást Siklós Mária Ybl Miklós-díjas építész és Poós Zoltán író nyitja meg.

Az eseményen Blaskó Péter, a Nemzet Művésze, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész lép fel.

A húsz évvel ezelőtti színháztörténeti pillanatról emlékeznek meg Az új Nemzeti Színház című kiállítással, amely bemutatja az épület születését és a nyitó díszelőadást. A kiállítás képei között Szikora János, a díszelőadás rendezője, valamint Siklós Mária, az épület tervezője kalauzolja a megnyitó résztvevőit.

Az intézmény honlapján felidézik, hogy 165 év után a Duna-parton kapott végleges és valóban a Nemzetinek szánt épületet az ország első számú teátruma, amelyről azt is fontos tudni, hogy

a különleges építészeti koncepció, a látványos megvalósítás mellett színpadtechnikája Európában a legkorszerűbbek egyike.Mint írják, a kiállításon betekintést kaphatnak az érdeklődők az építés 19 hónapjának munkálataiba. Láthatók Siklós Mária építész tervei, különleges nézőpontokból épületfotók, valamint a színház környékét, a kertet megálmodó Török Péter tájépítész munkája is megismerhető.

Az ember tragédiája a magyar drámairodalom remekműve, az egyik legnagyobb szabású színházi alkotás. Ősbemutatója 1883-ban volt a Nemzeti Színházban. A hagyomány és a korszerűség jegyében épült új Nemzeti Színház húsz éve Madách művének nagyszabású előadásával nyitotta meg a kapuit. A klasszikus mű kortárs szemléletű értelmezését Szikora János rendezésében láthatta a közönség. A látványos előadást díszlet- és jelmeztervekkel, előadásfotókkal idézi meg a kiállítás.

Siklós Mária építésszel a kulisszajárás során is találkozhatnak az érdeklődők. A kulisszajáráson a nézők kipróbálhatják a gyorsöltözést, a színpadi változást is és tapsrendpróbán vehetnek részt.

Az ingyenes programra a jelentkezéseket a [email protected] címen várják.

A közönségforgalmi terek vitrineiben további kiállításokkal készül a színház. Megemlékeznek Schwajda György íróról, az új Nemzeti Színház első vezérigazgatójáról, és összegyűjtötték három nagy nemzeti dráma, Az ember tragédiája, a Bánk bán és a Csongor és Tünde relikviáit. Mindhárom művet többször is műsorra tűzték az új Nemzetiben, és ma is megtalálhatók a repertoáron.

A rendezvény részletes programja elérhető a színház weboldalán.

Borítókép: Jelenet Az ember tragédiája című előadásból (Fotó: Katkó Tamás)