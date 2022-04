Dalszövegírók pályázata

Dés László Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész kifejezetten a versenyre komponált zenét, amelyet a verseny weboldaláról lehet letölteni.

Miután a pályázók megírták a dalszöveget és írott formában feltöltötték a honlapra, mellékelniük kell egy videót is a dalszöveg zenére való előadásáról. Ez leginkább a szöveg ritmikája és értelmezése miatt fontos, továbbá a versenyzőknek így lehetőségük lesz a közönségszavazás során videóikat is megosztani.

A részvételi feltételeket is honlapról lehet megismerni, ugyanitt kell feltölteni a személyes adatokat és a pályázati dalszöveget.

Jelentkezési határidő május 9., a közönségszavazás május 20-án kezdődik.

A pályaműveket háromtagú szakmai zsűri bírálja el, ebben két dalszövegíró, Major Eszter és Müller Péter Sziámi mellett Dés László kapott helyet.

Az eredményhirdetés május 30-án lesz.

A nyertes dalszöveggel elkészül a dal eredeti verziója Tóth Vera énekesnő előadásában, a Tom-Tom Records közreműködésével történik a dal hangszerelése, stúdiófelvétele és a videoklip elkészítése, emellett a nyertes és dala kiemelt sajtónyilvánosságot kap. A közönségdíjas dalszövegíró a Zeneszöveg.hu ötvenezer forintos különdíját, valamint egy magazininterjú-lehetőséget kap. A verseny támogatója a Zeneszöveg.hu, a Nemzeti Kulturális Alap, az Artisjus és a Tom-Tom Records.

Borítókép: Tóth Vera énekesnő (Fotó: Bors/Knap Zoltán)