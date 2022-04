Hétfőn zárult a magyar nyelv hete

– Anyanyelvünk határtalan, hiszen összeköti a kortárs világmagyarságot az elmúlt és eljövendő idők magyarjaival, élethelyzettől, kortól, származástól, társadalmi és vagyoni helyzettől függetlenül – hangsúlyozta a magyar nyelv hete hétfői, budapesti záróünnepségén a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette: sokan gondolják úgy, hogy a digitalizáció korában nincs szükség nyelvápolásra, akár helyesírásra sem. Ám nyelvünket érdemes ápolnunk, hogy minél többen minél többet tudjunk gondolni a világról.

A nyelvújításnak minden korban nemcsak esélye, de értelme is van, ha elkötelezettek vagyunk a magyar nyelv iránt– hangsúlyozta a miniszter, méltatva a magyar nyelv hetét, amelyet Grétsy László és kollégái indítottak el több mint fél évszázada. A nagyszerű kezdeményezés kiállta az idők próbáját – fogalmazott Gulyás Gergely.

Juhász Judit, az eseménysorozatot rendező Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke az idei hét vezető témájára utalva emlékeztetett, hogy a magyar nyelv kifejezőerejében gazdag és földrajzilag is határtalan. Ugyanakkor napjainkban egymillióval kevesebben beszélnek magyarul, mint a rendszerváltozás időszakában, noha anyanyelvünk használata semmiféle hátránnyal nem jár a többségi társadalom számára.

– Az elmúlt héten a Kárpát-medence számtalan településén – idén kiemelten a Felvidéken – „örökölt vagyonunk”, a magyar nyelv volt a főszereplő: előadások, beszélgetések, rendhagyó magyarórák hívták fel a figyelmet az anyanyelvre – foglalta össze a kiemelt régió eseményeit Juhász Judit.

Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója a rendezvény házigazdájaként idézte a magyar zene és a beszélt magyar nyelv nagy mestere, Kodály Zoltán gondolatait, hangsúlyozva: a kodályi szellem áthatja az intézmény működését is.



