Mágikus gyöngyök a fekete korallhoz + képgaléria

Magam sem értettem pontosan, miért is keltem útra, mikor hírét vettem, hogy Szentandrássy István művészetét utazó tárlat formájában mutatja be a MANK Nonprofit Kft., és ennek első állomása a Pécsi Tudomány­egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Aulája. Tudtam, hogy a tárlat anyagát az eredeti művekről készített kiállítási reprodukciók alkotják és azon gondolkoztam a megnyitó előtt, miért volt fontos ide eljönnöm, hiszen nem kevés, eredeti Szentandrássy festményt és grafikát láttam már korábban. Vajon mi újat tudnak nekem mutatni, egyáltalán honnan jött egy ilyesfajta tárlat ötlete? Hamar választ kaptam a kérdéseimre s elültek kételyeim. Szentandrássy István alkotásainak mágneses vonzásuk van, a „mágikus vonalak” megragadják a néző tekintetét, a képek beszippantanak. A bennük található szépség és fájdalom nem enged el egykönnyen. Felidézem az indoklást, amiért pont tíz évvel ezelőtt Kossuth-díjban részesült:

A cigányság ősi, balladisztikus hagyományait és alakjait sajátos formákkal és színvi­lággal ábrázolt alkotásaiért, valamint a hazai cigány kultúra meg­őrzésében és széles körű megismertetésében szerzett érdemeiért. Képzőművészként vált naggyá, de a szóban forgó tárlaton tetten érhető Szentandrássy fiatalkori irodalmi érdeklődése (akkoriban versek és drámák írásával is foglalkozott): Federico García Lorca és Francois Villon költeményeihez készített grafikai sorozatait láthatjuk, a részletgazdag képekben Cervantes, Shakespeare és Garcia Márquez regényhősei jól felismerhetők, akárcsak az Ószövetség emblemetikus alakjai. A második kérdésemre is megvan a válasz. Az eredeti alkotásokat több magyar városban, így Budapesten, Debrecenben, Salgótarjánban és Kőszegen is az érdeklődők elé tárta már a MANK. A pécsi kiállítást alkotó reprodukciók viszont lehetővé teszik, hogy helyszíntől függetlenül, akár kültéren is bemutathatók legyenek a Szentandrássy-hagyaték darabjai.

A kiállítás 2022. május 18-ig tekinthető meg a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar aulájában, a romológus napok című rendezvénysorozat részeként, ahol a kiállításhoz kapcsolódó számtalan művészeti kísérőprogrammal, művészeti foglalkozással, tárlatvezetéssel kerülhetünk még közelebb a munkákhoz.

Fotó: MANK/Csákvári Zsigmond

A tárlat kapcsolódó eseményeként továbbá megtekinthető a Petőfi Irodalmi Múzeum által létrehozott Choli Daróczi József munkásságát bemutató Isten homorú arcán című vándorkiállítás. Miközben a sok látott fájó szépséget az egyetem mellett található botanikus kert ébredező szépségei között bolyongva próbálom feldolgozni, mindegyre egy Choli Daróczi József-versrészlet jut eszembe:

Ne szórjatok elénk sem kölest, / sem zabot. / Gyöngy, igazgyöngy illik / a fekete korallhoz.