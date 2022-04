Katarzist és megrendülést váltanak ki az olvasóból ezek a versek, és bár rövid kis kötet az Idegen állat, szinte lehetetlen egyszerre végigolvasni, mert mindegyre meg kell állni, le kell engedni a könyvet, gondolkodni kell, megdöbbenni és borzadni. A stílus szikár, eszköztelen, így elsőre nem is érteni, mitől képződik a hatás – az elmondásban és az elmondás mikéntjében rejtezhet tán a titok, de a jó versek esetében ezt nem is kell, nem is szabad tovább firtatni. Az elmondásban rejlő hatásra példa a Kondenz című vers:

A szabadságot végképp kivívtuk, / bezártak sorra a gyárak, / penészedik a fal a nedves párától, / gombásodik a bőr a pulóver alatt. A nagyszobába kályhát rakattunk, / ott alszunk mind a négyen, / vágjuk, hasítjuk, hordjuk a fát / a negyedikre fel. / Melegszik a víz a mosófazékban, / ásít az ablak az elégett gáztól, / egymás után fürdünk, amíg kihűl / ez is szabadság.

Ezeket a sorokat bárki mondhatná, akit kicsit is választékosabb nyelvhasználatra bír az élet keserűsége, és mégis a költő mondja; a kommentár nélküli bemutatástól keletkezik az az egészen szívszorító hatás, amit folyamatosan érezni. Muszka továbbá olyan erőteljesen képes megragadni és/vagy felidézni a korhangulatot, ahogyan csak kevesen – íme, a Vámpír című vers: „Senki nem jár már egyenruhában, / megjött az első segélycsomag. / Nem térdeltetnek senkit a pad elé, / ha nem mennek még a román szavak. // A híradóban a Ceau-kivégzést / játsszák be újra és újra, / nem hiszi senki, hogy meghalt, / félnek. // Az utcákat éjjel vérszívók járják, / elrabolják a gyerekeket, / Bukarestbe viszik megölni őket, / kell a friss vér.”

Zavarba ejtő verseskötet az Idegen állat, érdemes figyelni Muszka Sándor további köteteit – melyek, ha a jelenlegi tendencia folytatódik, haikuk formájában szólnak majd a világról, de biztosak lehetünk benne, hogy úgy is, akként is tömören, világosan, fájdalmasan és éles-kegyetlenül mutatják meg, milyen ez a (vers)világ.Muszka Sándor: Idegen állat. Előretolt Helyőrség Íróakadémia, Budapest, 2021.