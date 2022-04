Megnyílt a MANK Grafikai Műhelye Szentendrén

A MANK feladata az alkotóművészet sokoldalú támogatása, a magas szintű művészi alkotótevékenység hátterének megteremtése. Ezért is különösen nagy öröm, hogy a hazai művészet olyan ikonikus helyszínén, mint a szentendrei nyüzsgő kulturális élet központjában működő ÚjMűhely Galériában a művészek grafikai alkotótevékenységét is támogathatjuk. Az ÚjMűhely Galéria így már nem csupán kiemelkedő kortárs kiállítások helyszínéül szolgál és a látogatók előtt nyitott, a MANK Grafikai Műhelyt ugyanis immár maguk az alkotók is birtokba veszik

– mondta Tardy Anna, a MANK Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a műhely életre hívásának és működtetésének célja a kortárs képzőművészek grafikai alkotótevékenységének ösztönzése, így a MANK Grafikai Műhelyben egymást követve dolgozhatnak az ismert, tapasztalt művészkorosztály tagjai, valamint a feltörekvő, pályájuk elején álló ösztöndíjas művészek is. Büszkeség számunkra a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj és a más területen adható művészeti ösztöndíjak gazdájának lenni, hiszen ezek olyan tevékenységet támogatnak, melyeknek nincs más mecénásuk. Az anyagi támogatáson túl szakmai kapcsolatokkal és lehetőségekkel is segítjük a fiatal generáció tagjait. Ezért is lényeges, hogy a MANK Grafikai Műhely minden korosztály előtt nyitva áll

– tette hozzá az ügyvezető.

A műhelyben zajló munkát Bereznai Péter Munkácsy Mihály-díjas festőművész vezeti, aki évtizedekkel ezelőtt a galériában működött Szentendrei Grafikai Műhelyben is alkothatott. Itt az 1980-as évektől többek között Korniss Dezső, Barcsay Jenő és Keserü Ilona készített szitanyomatokat és sokszorosított grafikákat. A MANK Grafikai Műhely elindulása kapcsán Bereznai Péter elmondta:

Remek, hogy az ÚjMűhely Galéria mostantól összekapcsolódik a Grafikai Műhellyel. Ez nem csak a művészek számára kiváló lehetőség, de a műkedvelő közönség számára is, hiszen visszaállt az a helyzet, amelyben a látogatók és a művészek közvetlen kapcsolatba kerülhetnek. Fontos még azt is kiemelni, hogy a műhelyben komoly képzőművészeti tevékenység zajlik. Csak kis szériákat nyomtatunk, így valódi, minőségi műtárgyak kerülnek ki a MANK Grafikai Műhelyből.

A munkát Bereznai Péter festőművész vezeti Fotó: MANK/Csákvári Zsigmond

Az ÚjMűhely Galériába látogatók mostantól egy aktív, pezsgő kulturális térben találkozhatnak a művészekkel, amelyet a nemrég, szintén az épületben nyílt ÚjMűhely Kávézó tesz teljessé. A MANK Grafikai Műhelyben készült alkotások közül ráadásul egyes példányok megvásárolhatók lesznek, így a művészeti élményt akár haza is vihetjük.

Borítókép: Bereznai Péter festőművész a megnyitón (Fotó: MANK/Csákvári Zsigmond)