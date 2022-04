Megváltás a moziban

Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?

– kérdezi Jézus Mel Gibson 2004-es A passió című művének elején. A minden idők legmegrázóbb Jézus-filmje Krisztus életének utolsó tizenkét óráját mutatja be. A nyitójelenetben az Olajfák hegyének lábánál látjuk a Megváltót. Ahogy ezt a jelenetet, úgy a többit is eredeti helyszíneken forgatták, de nemcsak ettől hiteles Mel Gibson filmjének minden pillanata, hanem attól is, hogy hittel készült, az isteni igazságot kereső ember szenvedélyével. Mel Gibson tehát onnan kezdi mesélni Jézus életét, hogy az utolsó vacsora után elvonul imádkozni a Getsemáne-kertbe, ahol csönd, nyugalom és sötétség honol. Miközben Jézus átadja magát az imának, megjelenik a sátán, hogy kísértésbe vigye az Emberfiát. Ez Gibson filmjének nagyon hangsúlyos jelenete. Érdemes végiggondolni, hogy mi a kísértés lényege, mert kétezer év alatt ezen a téren sem változott semmi. A sátán azzal kísérti meg Jézust, hogy megpróbálja elhinteni a kételkedés magvát.

Az emberiségnek a mai napig ez az egyik legnagyobb problémája: a hittel szemben álló kételkedés.

Itt is ezt látjuk, a tagadást. „Hol a tagadás lábát megveti / Világodat meg fogja dönteni” – mondja Lucifer Madách Imre 1862-ben megjelent Az ember tragédiája című művében. Vagyis a hit áll szemben a kételkedéssel. Csakhogy míg a hit reményt ad, addig a kételkedés egyre több szorongással, félelemmel jár. A hitehagyott modern embernek ez a másik problémája: a magányos szorongás.

Épp ezért hangsúlyos a filmben az a jelenet, amikor

Jézus a talpával agyontapossa a sziszegő kígyót, a kételkedés kígyóját, és a hitet, a megváltásba, a feltámadásba vetett reményt választja.

Mel Gibson filmje képekre épít, a képek hatása révén mond fontos üzeneteket Jézus életéről. Ahogy évszázadokon át a templom falaira festett képek révén csodálta Jézus történetét az európai ember. Ezek a műalkotások, akár híres festő, akár tehetséges helyi lakos készítette, beleégtek az emberek retinájába, a gondolkodás mélyrétegeibe hatoltak. Hiteles megnyilvánulásai voltak a hitnek, hitet teremtettek, hitet erősítettek. Aki látta a templomok falaira festett képeket, soha nem felejti el őket. Bár mindenki tudja, de érdemes megemlíteni, hogy a hagyományos életet élő ember még nem volt kitéve olyan mértékű képdömpingnek, amelyet a modern embernek nap mint nap meg kell élnie. Így a kép a modern ember életében devalválódott. Alig ér valamit. Ha ebbe belegondolunk, már sokkal jobban érthető, miért állt szinte lehetetlen küldetés előtt Mel Gibson, amikor olyan képek leforgatásába kezdett, amelyeknek célja a tudat legmélyére hatolás volt. Másként ugyanis nem érdemes Jézus életéről filmet forgatni. És lássunk csodát: Mel Gibson részesült az isteni kegyelemben. Olyan műalkotást hozott létre, amelyet, ha csak egyszer is lát az ember, soha nem felejti el.