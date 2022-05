Don Carlos-premierre készül az Opera

Verdi a Párizsi Opera megbízásából eredetileg francia nyelven írta meg a Don Carlost, amit 1867-ben mutattak be a Szajna-parti városban. A darabot egy évvel később már Pesten is színre vitte a Nemzeti Színház, ahol 24 előadást ért meg, majd a Magyar Állami Operaház állította színpadra, és 2015-ig összesen 629 alkalommal tűzte műsorára.

A népszerű mű története szerint 16. századi spanyol királyi udvarban a fiatal infánsnak, Don Carlosnak nem sok reménye lehet a boldogságra, miután a hitvesének szánt Valois Erzsébetet, akivel titokban egymásba is szerettek, végül politikai okokból apja, II. Fülöp vette feleségül. Gyerekkori barátja, Posa márki arra bíztatja, hogy az udvartól távol, kormányzóként álljon az elnyomott flandriaiak szolgálatába, mikor azonban érzelmeinek engedve az infáns találkozót beszél meg a királynéval, az udvar és az inkvizíció intrikusai nem csak az infáns, de szerettei életét is veszélybe sodorják.

Az opera terjedelme miatt azonban sok előadáshoz rövidítik az előadást. Sok átdolgozás ismert, amelyet maga a szerző készített. A Magyar Állami Operaház most a Verdi által 1886-ban készített utolsó, modenai változatot mutatja be, amelyben a szerző visszaállította többek közt a mű I. felvonását. Itt Don Carlos és Valois Erzsébet a fontainebleau-i erdőben még azelőtt szerelmet vallanak egymásnak, hogy kiderülne, Fülöp király lesz a hercegnő hitvese. A drámai jelenet és más hasonló részletek megmutatják a szereplők közti összefüggéseket, az állami és egyházi intrikák viszonyrendszereit.

Az ilyen csomópontok megragadása Frank Hilbrich rendező lélektanilag kidolgozott színrevitelének is központi eleme, hiszen így tudja megmutatni, meddig terjed az egyéni szabadság egy embertelen környezetben. Az előadás szimbólumokban gazdag díszleteit Volker Thiele, jelmezeit Gabriele Rupprecht tervezte.

Látványos jelmezek, szimbólumokban gazdag díszletek Fotó: Berecz Valter



A címszerepben Matthew Polenzani megbetegedése miatt Carlo Ventre uruguayi tenor lép színpadra június 5-én, 8-án és 18-án. Venture korábban az OPERA 2019-es margitszigeti Parasztbecsület-előadásában már bemutatkozott Turiddu szerepében. Június 11-én és 18-án Don Carlos szerepét a Kolozsvári Magyar Opera népszerű tenorja, Pataki Adorján veszi át, aki már egy évtizede rendszeres vendége a budapesti dalszínháznak is. A további főbb szerepeket Palerdi András (II. Fülöp), Szegedi Csaba (Posa márki), Ádám Zsuzsanna (Valois Erzsébet), Gál Erika (Eboli hercegnő), Gábor Géza (Főinkvizítor) és Köpeczi Sándor (Szerzetes) alakítja. A Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát (karigazgató: Csiki Gábor) Leonardo Sini olasz karmester, a 2017-es Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny fődíjasa dirigálja.

Borítókép: Jelenet az előadásból (Fotó: Berecz Valter)