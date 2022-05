Egy időben két határon túli helyszínen képviselteti magát a Petőfi Kulturális Ügynökség

Fontos pillanat a Petőfi Kulturális Ügynökség életében, hogy egy időpontban két külföldi helyszínre viheti el a hazai irodalmat. Két év kihagyás után, május 26–29. között ismét megrendezik a varsói könyvvásárt, ezzel egy időben debütál a SepsiBook névre keresztelt sepsiszentgyörgyi könyvfesztivál, ahova olyan neves szerzők is ellátogatnak, mint Bereményi Géza és Háy János. Sepsiszentgyörgyön négy nap alatt nyolcvan irodalmi, könyves és zenés eseményt kínál az első SepsiBook könyvvásár és irodalmi fesztivál. Negyven erdélyi és magyarországi kiadó mintegy harminc standon mutatja be a könyveit.

Az ügynökség képviseletében Király Farkas, Fekete Vince és Farkas Wellmann Éva köteteit ismerhetik meg az érdeklődők.

A Sepsi Arénában sorra kerülő rendezvénynek emellett három további helyszíne is lesz, így két színpadon – a Porondon és a Köröndön – zajlanak a beszélgetések és koncertek, míg a gyerekeknek szóló foglalkozások helyszínéül a Grund szolgál majd.

A fesztivál ideje alatt a könyvek birodalmává változik a város. A Petőfi Kulturális Ügynökség szervezésében több értékes programon vehetnek részt az irodalom iránt érdeklődők. Női sorsok női szemmel címmel irodalmi beszélgetésre Lőrincz P. Gabriella, Farkas Wellmann Éva és Izer Janka részvételével kerül majd sor. Emellett szó esik Király Farkas Sortűz című könyvéről, bemutatják Fekete Vince Halálgyakorlatok című kötetét, valamint Farkas Wellmann Éva új kötetét is.

Fotó: Szentes Zágon

Az első születésnapját ünneplő Magyar Kultúra Magazin főszerkesztője, Bonczidai Éva workshoppal fogadja az érdeklődőket, a PKÜ pedig hangoskönyvsátorral és babzsákfotelekkel várja azokat, akik egy pár perc testi és lelki pihenésre vágynak.

A pandémia végét követően – két év után – a „The dream we carry” mottóval és Norvégia díszvendégségével, idén ismét megrendezik a varsói könyvvásárt. Az esemény célja a lengyel–nemzetközi irodalmi kapcsolatok újraélesztése és a lengyel olvasóközönség nagy számban való megmozgatása, tájékoztatása a legújabb irodalmi megjelenésekről. A Petőfi Kulturális Ügynökség saját standdal vesz részt a vásáron, ahol az elmúlt évek lengyel nyelvre fordított magyar könyvei, a „Best of” katalógusok és az Ügynökség információs anyagai is megtalálhatóak lesznek. A varsói Liszt Intézettel együttműködve négy eseményt rendez majd a PKÜ. Szvoren Edina Nincs, és ne is legyen könyvbemutatója mellett Kovács István dedikálja az Egy barátság anatómiája sorozat első részét. A kötet a magyar–lengyel kulturális kapcsolatokat tárgyalja. A magyar standon lesznek továbbá kerekasztal-beszélgetések, valamint bemutatják a PKÜ amerikai piacra szánt kiadványát, a The Continental Literary Magazine-t is.



Borítókép: Farkas Wellmann Éva (Fotó: PKÜ)