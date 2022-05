Főszerepben a természet

A rendhagyó esemény filmes mustráján az idén nemcsak hihetetlen látványvilágú mozgóképek lesznek láthatók, a neves alkotók közül is jó néhányan ellátogatnak a filmszemlére. Jelen lesz Anna Stefaniak és Ignatz Johnson-Higham rendezők Skóciából, a David Attenborough közreműködésével készült Miért fontos a biológiai sokféleség című animáció készítői. Itt lesznek a Vad Románia alkotói: Dinu Daniel rendező és Matei Truta producer. A távoli Zimbabwéből érkezik Joanna Craig és Michael O’Donoghue, akik ott forgatták Gonarezhou, az orrszarvú visszatérése címmel munkájukat. Jelen lesznek a mára világhírű magyar természetfilm képviselői is, a Közlegények – A kárókatona per rendezője Szendőfi Balázs, vagy a 10 Nemzeti Park sorozatot készítő Filmdzsungel Stúdió alkotói.

Simon-Tábori Éva hozzátette, hogy a természetfilmeket nézve megfogalmazódott bennük a stábbal, hogy van egy határozott érzelmi reakció, amit kiváltanak ezek a filmek. Vagy csodálatot, vagy elborzadást, esetleg ámulatot.

Úgy érzi, ez is feladata a filmeseknek, hogy úgy hívják fel a figyelmet a környezettudatosságra, hogy az érzelmi reakciók révén tényleg megtörténjen a szemléletváltás, ami hozzásegít bennünket, hogy tudatosabban éljünk a hétköznapokban.

A nemzetközi és a Kárpát-medencei szekciók két zsűrije szombat délután ismerteti döntéseit. Az ezt követő filmes gálán, a fődíjat a fesztivált életre hívó Kék Bolygó Alapítvány adományozza és további nyolc különdíjat adnak át. A díjátadók között lesz Juhász Árpád ismert geológus és tv személyiség, Szalay Péter Balázs Béla-díjas rendező, Széll Antal természetfilmes, Salvo Manzone rendező, a zsűri olasz tagja, Szabados Tamás operatőr, aki a Rockenbauer Pál különdíjat adja át, valamint ifj. Vitray Tamás, a Nat Geo hazai kiadásának főszerkesztője.