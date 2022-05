Lezárult a 42. Budapesti Tavaszi Fesztivál + képgaléria

A 2022-es Budapesti Tavaszi Fesztivál példátlan szakmai összefogással, közel hatvan partner bevonásával valósult meg – tájékoztatott Gáspár Máté, a fesztivál programigazgatója, aki azt is elmondta, hogy a nemzetközi sztárok és fiatal tehetségek, helyi kezdeményezések és autonóm szakmai műhelyek egymást kiegészítő módon, olykor összekapcsolódóan jelentek meg. A Fővárosi Önkormányzat megbízásából és kizárólagos támogatásával, a Budapest Brand nZrt. szervezésében létrejött nagyszabású eseménysorozat hét városrészből, mintegy száz helyszínről jelentkezett százhetven rendezvénnyel Budafoktól Rákospalotáig, a Római-parttól Józsefvárosig.

A programok zöme ingyenes volt, és általában valamely köztéren valósult meg, lehetőséget nyújtva a nézők számára a bekapcsolódásra és a közös élményszerzésre, ezzel jövőbe mutató, valóban kortárs koncepció valósult meg. Ilyen, tömegeket megmozgató esemény volt az első JazzFest Budapest, a tánciskolák által benépesített Tavaszi TáncTér, vagy a digitális alkotásokat bemutató Cinema Mystica kiállítás, amely június elejéig még látogatható a Kristály Színtérben.

A különböző városi kerületek kulturális élete is kitárult az érdeklődők előtt. A Margitszigeten nyílt meg az új központi helyszínné előlépő Kristály Színtér az egykori ásványvíz palackozóban. A XV. kerületben a közterek mellett a Budapesti Közművek telephelyét, valamint az egykori óbudai Goldberger gyárat és a Római-parthoz kapcsolódó érdekességeket, a XXII. kerületben pedig az Art Quarter Budapest privát alkotóházat, a budafoki pincéket, udvarokat, és a rehabilitált Dunapart-szakaszt is fel lehetett fedezni.

Olyan kiemelkedő autonóm kezdeményezések is helyet kaptak, mint a KirakArt – Színház és kiállítás a kirakatban, az Anyacsak1 színházi fesztivál a szülővé válásról, a Zsinór nélkül független bábos fesztivál felnőtteknek, a művészet szabadságát hirdető Freeszemle, vagy az ALT.BP szubkulturális minifesztivál. A fesztivál természetesen a nemzetközi művészeti tér felé is nyitott volt; Svájcból, Németországból, az Egyesült Államokból, Japánból, Ausztriából, Hollandiából, Kínából, Lengyelországból, Szlovéniából és Belgiumból is érkeztek előadók.

A következő évben egy plusz keretet kap a Budapesti Tavaszi Fesztivál, annak apropóján, hogy jövőre lesz százötven éve annak, hogy a fővárost egyesítették.



Borítókép: „Táncol a világ” a Budapesti Tavaszi Fesztiválon (Fotó: BTF)