Mit mozdít meg a nézőben?

– A reneszánsz köznyelvi értelmezése az újjászületés, aminek megfele­lően már kellett legyen egyfajta létforma, amely képes megújulni. A cím kötőjeles, a naissance pedig a születés mellett eredetet, kezdetet is jelent – avatott be Kovács Gerzson Péter a legújabb koreo­gráfiája címének rejtelmeibe.

A koreográfus, régi vesszőparipájának megfelelően, csupán azért ad címet előadásainak, hogy megkülönböztesse az egyik produkciót a másiktól, azonban nehezen megfejthetőeket talál ki, mondván: így adott is címet meg nem is.

– A színpadon történtek láttán jusson el bármiféle következtetésre a néző

– magyarázta KGP.

A TranzDanz 1987-ben lépett első ízben színpadra, méghozzá a Szkénében. Bemutatkozásuk a Tranz Tánc címet viselte. Akkortájt a kortárstánc meghatározás ismeretlen volt Magyarországon. A színházak közt az amatőr jelzőt éppen felváltotta az alternatív vagy a független szó. A rendszerváltás pedig magával hozta eme csoportok, együttesek, társulatok állami forrásokból történő támogatását.

Ezt Kovács Gerzson Péter Franciaországban, a Ballet du Fargistan-ban élte meg, ahová – mint mondta – elmenekült a Csepel Néptáncegyüttes művészeti vezetői székéből, s ahová a Tranz Tánc láttán hívták. A TranzDanz előtt Summások néven szervezett néptánc-kamaraegyüttest, lévén a Tímár Sándor vezette Bartók Néptáncegyüttes táncosaként ropta.

– 1990 után a főváros elkülönített egy színházi alapot, oda lehetett pályázni produkciós támogatásért – emlékeztetett a koreográfus.

1992-ben a főváros már 42 független együttest finanszírozott, köztük a TranzDanz-t.