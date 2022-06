Akinek életútja sokaknak inspiráló

Kiemelkedő sportteljesítményt tudhat magáénak Szekeres Pál, hiszen a világon máig az egyetlen sportoló, aki olimpiai és paralimpiai érem birtokosa is egyben. Súlyos autóbaleset következtében 1991-ben kereskesszékbe került, ám nem adta fel, így nemcsak sportolóként, hanem sportvezetőként, majd sportdiplomataként, illetve közéleti szereplőként folytatta a karrierjét. Még a balesete évé­ben megnyerte az Európa-bajnokságot, a következő évben pedig a paralimpiát. Parasportolóként összesen három olimpiai aranyat és három bronzérmet szerzett, többszörös Európa-bajnok és világbajnok. Utolsó olimpiáján, Londonban negyvennyolc évesen, háromgyermekes apaként és sportért felelős helyettes államtitkárként vett részt.

Antal-Ferencz Ildikó szabadúszó újságíró, az interjúkötet szerzője lapunknak elmondta, hogy akkor találkoztak először, amikor a Férfiak Klubja Körkérdés című sorozatához kérte fel a közéleti kategóriában Gránit Oroszlán díjas sportolót, hogy válaszoljon ugyanarra a tizenöt kérdésre, mint az előző interjúalanyai. Kiderült, hogy Szekeres Pál nagyon szívesen, humorosan és színesen mesél, tele van jó sztorikkal, így a több mint kétórás beszélgetést követően (amely másoknál fél-egy órát szokott tartani) a szerzőben már felsejlett a több szempontból is érdekes életút mélyebb megismerése és későbbi megjelentetésének ötlete.

Többembernyi élet van Szekeres Pál életében – tette hozzá.

Ezt követően azonban még nem kezdődött el a közös munka, mert az újságíró nem talált kiadót. Sőt többen megpróbálták lebeszélni a projektről, főleg a járványra hivatkozva. Akkor vett újabb lendületet az ügy, amikor Ildikó találkozott Csinta Samu erdélyi sportújságíróval, aki biztatta, hogy ne adja fel tervét.



Az ötlet a megvalósítás útjára végül 2021 februárjában lépett, ám akkor még mindig kiadó nélkül kezdték el a munkát:

Egyelőre a fióknak írtam, Pali ritkán ért rá, engem is lekötöttek más munkáim, mégis nagyon lelkes voltam. Minél többször találkoztunk, annál több értékes, izgalmas, elgondolkodtató vagy éppen megható részletet tudtam meg kalandos életéről, és egyre biztosabb voltam abban, hogy életútja nemcsak nekem, hanem még nagyon sokak számára lesz érdekes, tanulságos, inspiráló.

– Erről akkor győződtem meg teljesen bizonyossággal, amikor az edzőivel, legközelebbi barátaival és a gyermekeivel is elbeszélgettem. 2021 nyarára pedig már megtalálták a kiadót is, hiszen Lezsák Sándor, a Lakiteleki Népfőiskola alapítója régóta ismeri Szekeres Pált és a munkásságát, így amint hallott a készülő könyvről, számára nem volt kérdés, hogy az Antológia Kiadó segít a megvalósításban. A paralimpiai bajnok lapunknak elmondta, hogy ismeretsége Lezsák Sándorral több évtizedre nyúlik vissza.

A könyv tematikalilag is igyekszik átfogó képet adni Szekeres Pálról, akit mint sportolót, sportvezetőt, gyereket, férjet, családapát, barátot és közéleti szereplőt is megismerhetünk:

A kötetben sokat mesélek a családomról és a munkámról, a balesetemről, de sok vívótitkot is megosztok. Sőt a véleményemet is elmondom bizonyos dolgokról, például a közéletről és az értékrendemről is beszélek– mondta, majd hozzátette, hogy a sok-sok érdekes történet nemcsak az ő pályafutásába, hanem egy egész korszakba, a hetvenes évektől napjainkig nyújt betekintést. A kiadványban helyet kapott a gyermekei, a pályatársak, a munkatársak és a barátok véleménye, illetve a szövegek és a fotók mellett egy, szintén Antal-Ferencz Ildikó által készített többórás életinterjú-felvételből lerövidített egyórás videó is.

Az interjúkötetet ma 17 órakor dedikálja Szekeres Pál és Antal-Ferencz Ildikó a Vigadó tér 7. pavilonjánál.

Borítókép: A könyvbemutatón a Nemzet Sportolója, Schmitt Pál is méltatta Szekeres Pált (Fotó: Magyar Paralimpiai Csapat/Facebook)