A könyv előszavában a szerző a riportfilmsorozat születésének okát is megfogalmazza.

Kezdetektől az a célom, hogy a történelmi Magyarország egész területéről felkutassam azokat a kivételes embereket, akik személyében Istentől elrendelt, erkölcsi iránytűt kap a magyarság, s akik minden tehetségükkel a nemzet szolgálatában állnak

– írja Zana Diána. – Az eddig megszólalók között volt ismert ember és olyan is, aki eddig még nem került reflektorfénybe; képzőművészek, zenészek, énekesek, népművészek, tudósok, orvosok, írók, költők, tanárok, egyházi személyek, de még zöldségtermesztő is. A közös bennük, hogy mindannyian olyan, identitásukban rendíthetetlen, rendkívüli és közösségépítő emberek, akik a saját helyükön, a saját eszközeikkel tesznek a magyarság lelki-szellemi felemelkedéséért; nemzetben, hazában és Istenben gondolkodnak, s mintegy világító lámpásként mutatnak utat a sötét időkben. Újságírói mivoltomat nem meghazudtolva, jelen kiadvány egy válogatást tartalmaz azokból a cikkeimből, amelyek a riportfilmek beszélgetései kapcsán jelentek meg az elmúlt évek során a nÉPlélek.hu oldalon, illetve a Magyar Nemzet hasábjain.”

Papp Lajos professzor a kötet elején megfogalmazott ajánlásában így ír:

A könyv a Kárpát-hazánk és az emberiség megmaradásának lehetséges útját tárja elénk.A szerző harminchét kivételes embert mutat be a kötetben, nem titkolva saját érzéseit, gondolatait, melyek a beszélgetések folyamán fogalmazódtak meg benne. Bepillantást nyerünk a riportalany életébe, tevékenységébe, melyek utat mutatnak a ma emberének.– A nemzet iránti elkötelezettség talán az egyetemen kezdett bennem feléledni – válaszolt Zana Diána kérdésünkre, amely érdeklődési körének kialakulását feszegette. – Mindkét diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem, és ami fontosabb, egyfajta szemléletmódot is kaptam melléjük. Érezni kezdtem, hogy a konzervatív, hazafias nézetek állnak hozzám közelebb. Mérföldkő volt számomra a Papp Lajos professzorral való megismerkedés, amely az évek során közös gondolkodássá, együtt alkotássá és talán mondhatom, hogy barátsággá nemesült. A kötet természetesen tartalmazza a vele készült riportbeszélgetés kivonatát, lelki vetületeit. A Magyarok egészségkönyve című kötetében a professzor alkotótársának nevez, aminél nagyobb elismerést el sem tudok képzelni. A trianoni nemzetcsonkítás századik évfordulóján avattuk fel Verőcén a Kárpát-haza temploma előtt a Magyar kálváriát, melynek a legnagyobb magyarjainkról megemlékező stációszövegeit én írhattam. Ezek a gondolatok szintén egy Papp Lajossal közös kiadványunkban is napvilágot láttak El innen, rablók – ez az én hazám! címmel, mely Sajó Sándor versének sokatmondó sorát idézi. Természetesen számos más nagyszerű emberrel találkoztam a munkám során, akik közül többen megtiszteltek barátságukkal is. Nagy kincs számomra, hogy ilyen nagy formátumú emberek tudását közvetíthetem – akik ma valóban a Kárpát-hazánk erkölcsi őrei –, miközben az én lelkem is fejlődik, gyarapodik általa – mondta a könyv szerzője mély meggyő­ződéssel.

Zana Diána további terveiről is mesélt. – Mindig lenyűgöztek azok, akikben teljes világok születnek meg, különböző történetek formálódnak, amelyeket ráadásul szépirodalmi szinten papírra is tudnak vetni – sorolta a szerző.

Szeretek regényírókkal beszélgetni, a Kárpát-haza őrei sorozatban is szerepel néhányuk, köztük Bán János, a Hunyadi-sorozat írója. Felnézek rájuk, példaképnek tekintem őket. Talán azért is, mert magam szintén kacsintgatok a műfaj felé, csak még úgy érzem, nincs mit elmesélnem. Nyilván erre meg kell érni; várom, hogy ez a pillanat eljöjjön az én életemben is. Most leginkább az köt le, hogy létrehozzam a magam édenkertjét, egy önellátásra törekvő kis gazdaságot, természetes alapanyagokból, állatokkal, zöldség- és gyümölcstermesztéssel. Nem titkolt szándékom majd idővel egy közösségi teret is megformálni itt, olyan előadásokkal, beszélgetésekkel, kulturális programokkal, amelyek valós elméleti és gyakorlati tudáson keresztül segítenek magyar szívvel eligazodni a megbolydult világban – összegezte az újságíró.

Zana Diána A Kárpát-haza őrei című könyvét az ünnepi könyvhéten, az IdőJel Kiadó 21. pavilonjánál, a Duna-korzón két időpontban dedikálja: pénteken 15 és 16 óra között, valamint szombaton 13 és 14 óra között.