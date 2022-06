Analitikus, önreflexív és elmélyült viszonyrendszerek az ÚjMűhely Galéria tárlatán

Az önarcképek műfaja a művészet történetének egyik legrégebbi és legmeghatározóbb formája. Az alkotók saját ars poeticajuk megfogalmazásaként vagy pillanatnyi állapotuk megörökítéseként alkották meg ezeket a műveket, ezáltal pedig a legérzékletesebb formában tükröztetik teljes valójukat. Az alkotások nemcsak fizikai jellegzetességeket mutatnak, hanem gyakran analizáló önelemzések, melyek feltárulkozások, megmutatkozások megfogalmazásai is.

A kiállítás íve a művészek önábrázolásaitól indulva, portrékon keresztül vezet az önmagunkkal való szembenézés felé. Ezért néhány ponton tükröket is elhelyeztünk a tárlat enteriőrrészleteiben, melyek a művészi gyakorlat elsajátítására ösztönöznek. A kompozíciókon a legbeszédesebb részletek a tekintetek, melyek leggyakrabban frontálisan néznek farkasszemet a látogatóval. Egyes esetekben azonban más irányt mutatnak: érdemes követni ezeket a látott instrukciókat, és akár kipróbálni is, hogy a csukott szem, vagy a különböző nézetek felé mutató testhelyzetek milyen új perspektívákat mutatnak – mondta Sipos Tünde művészettörténész, a kiállítás kurátora.

Fotó: MANK/Csákvári Zsigmond

A szokványos portréábrázolásokon túl azonban olyan művekkel is találkozhatnak a nézők, melyek arctalanok. Itt az ábrázolt közeg vagy más ismertető jegyek árulkodnak az alkotók szempontjairól, a külső helyett egy metaforikus képmásra helyezve a hangsúlyt.

A maszkok is más módon jelennek meg, mint amit az utóbbi években megszoktunk. A személyiségjegyek eltakarása vagy más jellegzetességekkel való felruházása arcaink és jellemünk sokféleségének feltárására mutat rá. Álarcainkban ugyanis másképpen viselkedünk.

A kiállításon bemutatott portrék szintén sokrétűek. A művek által művészettörténeti korok, családi szálak kapcsolatai is megjelennek, és az ábrázolt személyek megfigyelése során kialakult gondolatiságot tükrözik. Ezekben a művekben komplex módon sűrűsödik össze a művész látásmódja – vagy akár viszonya is – a megörökített személyek legfontosabb külső és belső jellemzőivel. A tárlat tehát analitikus, önreflexív és elmélyült viszonyrendszereket állít fel, melyben lehetőséget kapunk arra, hogy kapcsolatainkra vagy akár önmagunkra is más szemmel nézhessünk. A tárlat 2022. július 30-ig tekinthető meg az ÚjMűhely Galériában.

Kiállító művészek

Benyovszky-Szűcs Domonkos, Czene Márta, Gesztelyi Zsuzsi, Görög László, Haniko, Határ Attila, Incze Mózes, Jagicza Patrícia, Kaliczka Patrícia, Kontra Ágnes, Kósa Dorothy, Lengl Orsolya, Majoros Áron, Mátyási Péter, Papageorgiu Andrea, Szabó Franciska, Szabó Klára Petra, Szabó Tamás, Tayler Patrick, Verebélyi Diána, Verebics Ágnes, Verebics Katalin.

Borítókép: A ViszontLátás című kiállítás egy részlete (Fotó: MANK/Csákvári Zsigmond)