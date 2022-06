Csuhéország csuhémeséi

Zsalakó Réka, a Csuhébábfilm producer-rendezője filmje kapcsán elmondta, hogy meséik Csuhéországba kalauzolják a nézőket, ahol kiderül, hogy a nagyszülők is keveredtek régen galibába, régen sem vették jó néven a csúfolódást, régen is volt féltékenység, és a félresikerült dolgokat régen is meg kellett oldani. Hozzátette, hogy a népmeséket idéző, fantáziadús történetek bepillantást engednek a régi paraszti életbe, szokásokba, hagyományokba, miközben segítenek a ma gyerekeinek a problémáikra válaszokat találni. A Régen és Ma keretein belül jött létre a Csuhémesék első része, a Költözz, gazda!, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, A Hon Alapítvány megbízásából a Planet Film Studióban készült.

– A csuhézást nagyszüleim szerettették meg velem lánykakoromban. A nyarakat nagyrészt a Mecsek által körbeölelt, kicsi faluban, Vasason töltöttem, ahol nagymamám, Zsalakó Istvánné, mindenki Anci nénije varázsolt életet a kukorica levelekbe. Nagypapám, Zsalakó István készítette fából és fémből az eszközöket. Itt tanultam meg a csuhémesterség csínját-bínját és a természet csodálatát, szeretetét, tiszteletét

– mondta a rendezőnő, aki arról is szólt, hogy anyaként és filmkészítőként azzal szembesült, hogy a televízió, még a gyerekcsatornák is, olyan történetekkel és karakterekkel vannak tele, ami totálisan nélkülözi a szelíd tanítást, a hagyományok szeretetét, a tiszteletre okítást, az épített és természeti környezet óvását.

– A legtöbb mesefilm szorongást, félelmet kelt, ráadásul hipnotizálja a gyerekeket – hangsúlyozta Zsalakó Réka, aki azt is elmondta, hogy ekkor döntötte el, hogy olyan mesét csinál, amilyet maga is szívesen látna a televízióban.

– Felkerestem Horti Zoltán mesemondót, és elbeszélgettünk az ötletemről. Ő egyből ráállt a dologra, és megírt öt mesét a közösen kitalált karakterek és struktúra alapján. A fő cél az volt, hogy bebizonyítsuk, nem kell ármány, vér, hazugság, szuperhős ahhoz, hogy kicsiket és nagyokat elvarázsoljunk pár percre – mondta Zsalakó Réka, aki televíziós sorozatban gondolkodik, mert szerinte temérdek folytatásra van lehetőség a kitalált struktúrákat és karaktereket felhasználva.

Csuhémesék – Költözz, gazda!

Szereplők: Fazekas Zsuzsanna, Újvári Zoltán Jászai Mari-díjas, Soós Anna, Gyetvai Martin

Írta: Horti Zoli bácsi

Csuhébaba-készítő: Zsalakó Istvánné Anna, Laukóné Solawa Éva

Állatfigurák: Gálos-Csire Ágnes

Díszlet: Gálos Mihály

Fényképezte: Antal-Demes Szabolcs

Gyártásvezető: Antal Tímea

Hangmérnök: Markos Levente

Szkript: Kerekes András

Zene: Bársony Bálint, Elek Norbert

Producer-rendező: Zsalakó Réka

Borítókép: Részlet a filmből (Forrás: Csuhémesék)