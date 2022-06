Felfedezés és pecsételés

Negyvenöt éve alakult meg a Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, amely immár hatodik éve kiemelt partnere az Örökség Kultúrpolitikai Intézet által 2014-ben elindított Mozaik Múzeumtúra programnak. Idén számos kastély – köztük a füzérradványi Károlyi-kastély, a zsákai Rhédey-kastély, a gödöllői Grassalkovich-kastély és a gyulai Almásy-kastély – szerepelt az úti célok között, ugyanakkor Körmendet, Karcagot, Gyöngyöst, Baját, Pápát és Zircet is bejárhatták az érdeklődők az egynapos városi séták alkalmával.

A Tájak–Korok–Múzeumok mozgalom jelentős múltra tekint vissza, amely alatt segítségével tízezrek keltek útra, hogy megismerjék hazánk értékeit. 1977-ben állították össze első ízben Magyarország látogatható értékeinek katalógusát, amelyben akkor ezerhétszáz helyszín szerepelt. Ekkor indult az országjáró pecsételős játék, amelynek bélyegzős helyei immár meghaladták a háromezret is, számuk pedig folyamatosan emelkedik, hiszen újabb és újabb kiállítóhelyek nyílnak meg országszerte. A TKME a közeljövőben további bő félezer helyszín hozzáadását tervezi. A teljesítés nincs időhatárhoz kötve, így mindenki a saját kedve, időbeosztása szerint gyűjtögetheti a pecséteket.

A katalógus öt kiadást is megélt már, összesen pedig négyszázötvenezer példányban jelent meg. A Tájak–Korok–Múzeumok úgynevezett Kiskönyvtárral is rendelkezik, amelyben több mint nyolcszáz magyar nyelvű, valamint száz idegen nyelvű – angol, német, olasz, román, szlovák, török – füzet szerepel. A Mozaik Múzeumtúra programhoz nemcsak weboldal, de Facebook- és Instagram-oldal, valamint mobilapplikációk is tartoznak, amelyeket szintén érdemes felkeresni vagy letölteni, ha úgy döntöttünk, meg kívánjuk ismerni a magyarországi múzeumok sokszínű kínálatát.



Borítókép: Bélyegzés 1967-ben (Fotó: Fortepan)