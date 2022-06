Negyvenhárom év után sem pihennek

Hogy mennyire jó, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az állami támogatás, amit elnyertek a megvalósításra, a klipekre, a lemezbemutató koncertre.

„Jóakaróik” mindjárt acsarkodni kezdtek, mondván, a miniszter megajándékozta őket egy nagyobb összeggel.

– Az NKA-n keresztül kaptuk a támogatást, kifejezetten a költségekre, amivel fillérre pontosan el kell számolni – hangsúlyozta a zenekarvezető, a lemezről pedig elmondta: a szövegek miatt aggódott, lévén azok nem rockszövegek, de a zenék, a dallamok annyira jók, hogy remekül hangzanak az ő rockhangszerelésükben is, Takáts Tamás és Kocsándi Miklós éneklésével.

Nem véletlenül Máté Péter in Rock! az album címe. (Amely egyúttal a Deep Purple korszakalkotó 1970-es In Rock korongjára utal.)

A tizenkettő mellett lesz egy pluszdal, az Emlékezz rám című. Ez kevéssé ismert, véletlenül akadtunk rá. Aki meghallja, annak biztosan potyogni fognak a könnyei

– biztosított Szigeti Ferenc, majd elmesélte: megmutatott néhány nótát egy Karthago-rajongó német barátjának, aki nem ismeri Máté Pétert. Meghallgatta, s így szólt: ez nagyon jó, igazán karthagós.

Szigeti Ferenc már tervbe vette következő lemezüket, egy Best of Karthago korongot, két új szerzeménnyel.

– Ismét felvesszük a régi számokat, mert az eredetiek mára katasztrofálisan szólnak. A saját korukban rendben voltak, de ma már korszerűtlen a hangzásuk – magyarázta, ­miért szükséges újra feljátszani a nagy slágereket.