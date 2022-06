Színpadi elmélkedés az értelmiség helyzetéről

Tompa Gábor a bemutatót megelőző sajtótájékoztató elején elmondta, hogy a Katasztrófa projekt égisze alatt hét koprodukciós előadás jön létre, összesen 16 színház bevonásával, amelyek alapjául az ókori görög tragédiák témái szolgálnak. Hozzátette, hogy a kolozsvári magyar színházban készülő Prométheusz’22 című előadás egy elmélkedés az értelmiségiek helyzetéről a XXI. században, ahol az értelmiség feladata az objektivitás megőrzése, a tudás továbbadása ebben a digitalizált, és a közösségi média uralta korban.

Az előadás címszereplője, Igor Samobor arról beszélt, hogy mennyire fontosnak tartja az ilyen és ehhez hasonló nemzetközi koprodukciókat, hiszen lehetőséget nyújtanak a különböző nézőpontok találkozására, ezenkívül a mű aktualitásáról is beszélt: Mindannyian ismerjük Prométheusz mítoszát, aki a tüzet és ezzel a tudást hozta el az embereknek, tanítva őket az emberi történelem kezdetétől fogva. Tulajdonképpen ő tanította meg az embereket a civilizációra. Most, amikor tőlünk nem messze háború zajlik, most, amikor úgy érezzük, hogy a világ omlik össze körülöttünk, most, amikor álhírekkel vagyunk körülvéve, most, amikor nem tudjuk eldönteni, mi igaz és mi hamis, vissza kell térnünk a kezdetekhez, és el kell döntenünk, hogy melyek azok a dolgok, amelyek valóban számítanak.

Vasile Sirli, az előadás zeneszerzője elmondta, hogy a zene képes közvetíteni a gyötrelmeket, a kétségeket, a félelmet és azokat a kérdéseket, amelyekkel a mű foglalkozik: Azt akartam, hogy a zene a fájdalomról, a gondolatainkról szóljon, a jókról vagy a rosszakról, és inkább a reményről, a nagy reményről, hogy minden rendben lesz. Azt akartam, hogy a zene olyan legyen, mint egy élmény, amely jó gondolatokra késztet bennünket.

A darab a bemutatót követően július 2-án és 3-án lesz műsoron, azután októberben Ljubljanában és decemberben Konstancában is bemutatják. Novemberben újra látható lesz Kolozsváron az Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztiválon , de részt vesz majd 2023 februárjában Portóban a Sao Joao Nemzeti Színház és az Európai Színházi Unió által szervezett Finisterra Fesztiválon is.

Borítókép: Tompa Gábor rendező, Igor Samobor címszereplő és Vasile Sirli zeneszerző az előadást megelőző sajtótájékoztatón (Fotó: Kolozsvári Állami Magyar Színház)