Tágas színtér és modern lakótér Walter Rózsinál

A Walter Rózsi-villa első emelete tágas és levegős tér, amely nagy méretű ablakokkal, ajtókkal és terasszal nyílik a kert felé. A korszak lakóház-építészetére jellemző volt ez a fajta nyitottság, amelyre a tárlat is reflektál: Walter Rózsi élete nagyrészt a nyilvánosság előtt zajlott, így a villa egyszerre volt reprezentatív színtér és otthonos lakótér. E kettősség megmutatkozik a kiállításban: az egykor celebritásnak számító, de mára feledésbe merült opera-énekesnő életét ismerhetjük meg, aki első nagy sikerű főszerepe, a Tosca után a Sybill, a Giuditta, a Manon Lescaut, a Turandot, az Aida és a Pillangókisasszony címszerepeiben szerzett elismerést. Balett-táncosi előképzettségét pedig Salomeként kamatoztatta nagy sikerrel. A kurátorok emellett arra törekedtek, hogy az épület belső tereiről is részletes ismeretanyagot kapjunk.

A villa első emeletén a tágas egybenyitott tér hallt, társalgót, szalont és ebédlőt, valamint harmonikaszerű ajtókkal leválasztható télikertet és teraszt foglalt magába. Walter Rózsi itt fogadta a vendégeit, és házikoncerteket is adott. A második emeleten kaptak helyet a családtagok magánterei: Radó-Walter Marika gyerekszobája, Radó Géza úriszobája, mellette Walter Rózsi hálószobája. A szobák hagyományos, neobarokk berendezése erős kontrasztban állt a villa modern formaképzésével. A tárlat azonban nem kívánja a terek és berendezésük rekonstrukcióját adni. Ehelyett az egyes helyiségek eredeti funkciójának megfelelő hívószavak segítségével idézi fel, hogy mit jelentett a korszakban a játék, a munka, a komfort, a szín, a higiénia és az egészség.

A modernista gyerekszobák és óvodabelsők az új nevelési és pedagógiai elméleteket tükrözték, amelyek felismerték, hogy a játék egyben tanulási folyamat is. A gyerekszobában látunk egy kiságyat az 1930-as évekből, illetve a korszaknak a neveléshez kapcsolódó progresszív elvei jelennek meg a modern építészet vonatkozásában. A dolgozószoba a munka témájára reflektál, míg az egykori hálószoba kulcsszava a komfort. Itt ergonomikus szék és kisebb szekrény kapott helyet. Az egykori fürdőszoba pedig a modernista tervezők higiéniához és egészséghez kapcsolódó elveit tárja elénk, ugyanis a személyi higiénia is rendkívül fontos volt. Az épületben két fürdőszobát alakítottak ki, egyet a házaspár és egyet a lányuk számára. Utóbbinak a különlegessége, hogy a berendezés a gyermek méretéhez igazodott.

A Színtér és lakótér című tárlatot 2023. május 21-ig, szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között tekinthetik meg, emellett a MÉM MDK és a Walter Rózsi-villa június 25-én, a Múzeumok éjszakáján Urbanity társasjátékkal, kerek­asztal-beszélgetéssel és tárlatvezetésekkel is várja a látogatókat Budapesten, a VII. kerület Bajza utca 10.-ben.

Borítókép: A kiállítás egy részlete (Fotó: Mirkó István)