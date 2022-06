Vajdasági turnéra indul az Egy másik Róma

Lengyel Balázs író a Két Róma című esszéjében vall az Örök Városhoz fűződő szenvedélyes kapcsolatáról. Művében azokról az időkről ír, amikor a második világháború borzalmai után – számos költő, író, zeneszerző és festőművész társával együtt – lehetőséget kaptak egy féléves ösztöndíjra Kardos Tibor igazgatótól a Római Magyar Akadémián. Ebben az időben együtt éltek és alkottak Rómában a magyar művészeti élet nagyságai, többek között Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Pilinszky János, Weöres Sándor, Károlyi Amy. A témából Nemes Nagy Ágnes (többek között Rómában írt) verseit feldolgozva Dobri Dániel kamaraművet komponált, mintegy összekötő szövegként használva a Lengyel Balázs-esszé részleteit. Ezáltal egy kamaraopera született, amit prózai szövegek fűznek össze.

Az előadást 2022 márciusában Budapesten mutatták be, majd rögtön utána részt vett egy olaszországi turnén, így bemutatkozhatott a Római Magyar Akadémián, majd a nápolyi Ars Domusban is. Az előadás olyannyira elnyerte az olasz közönség és szakma tetszését, hogy több nemzetközi fesztiválra is meghívást kapott. A május 21. és 26. között megrendezett felvidéki turné nagy sikere után, júniusban a Vajdaságban lesz látható az előadás.

Az alkotás egy férfi és egy nő szerelmi történetét mutatja be a közös fiatalkori római utazástól kezdve a fájdalmas szakításon át, egészen az időskorig, a halálig. A történet drámaisága abban rejlik, hogy a féléves külföldi ösztöndíj ellenére is mindannyian a hazatérést választották a nyugat-európai élet helyett.

Jelenet az előadásból. Fotó: Petőfi Kulturális Ügynökség

Először 2018-ban foglalkoztam az Egy másik Róma című darabbal. Az első pillanattól fogva éreztem azonban, hogy a két kivételes ember, Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs története megkívánja, hogy egyszer előadásként is bemutathassuk. Négy év után most vadonatúj köntöst kapott az Egy másik Róma, hiszen a KultúRecept Produkció első bemutatójaként láthatta előbb a budapesti, majd a római és nápolyi közönség is egy héten belül. Amikor a KultúReceptet alapítottam, kifejezetten fontos küldetésemnek éreztem, hogy ne csupán az online térben találjuk meg a közönségünket, hanem élőben is tudjunk adni magunkból. Boldog vagyok, hogy a próbafolyamat alatt kiderült: a mostani csapat társulattá vált. Dobri Dániel zeneszerző, Blaskó Borbála rendező, az énekesek, zenészek, színészek mind egyet akarnak. Úgy tud létrejönni az előadás, hogy látszólag több különböző műfaj és művészeti ág nem kioltja, hanem kifejezetten erősíti egymást. Így tud létrejönni egy igazi összművészeti kompozíció. Remélem, sokan fogják látni a jövőben, mi azon dolgozunk, hogy ez így legyen. – Jókai Ági, a társulat egyik tagja így vélekedik a darabról.

A téma feldolgozásának ötletét onnan merítettem, hogy magam is ösztöndíjas voltam a nagy múltú Római Magyar Akadémián, a Falconieri-palotában. Az Egy másik Rómát először 2018. október 12-én mutatták be az Örök Városban, a Romaeuropa kortárs összművészeti fesztivál keretén belül. A darab létrejöttéért köszönettel tartozom Dr. Puskás Istvánnak, a Római Magyar Akadémia egykori igazgatójának és Kerek Veronikának, Lengyel Balázs özvegyének, valamint Juhász Annának, aki nélkül nem valósulhatott volna meg ez az olasz előadás-sorozat sem. – mondta Dobri Dániel zeneszerző.

A közelmúltban Juhász Annával a KultúReceptben beszélgetett Jókai Ági. A beszélgetésből több érdekesség is kiderül a kamaraoperával kapcsolatban.

Az előadások időpontjai:

2022. június 7. Újvidék, Európa Kollégium 19.00

2022. június 8. Ada, Általános Iskola 12.00

2022. június 9. Szabadka, VM4K, 19.00

2022. június 10. Magyarkanizsa, Művészetek Háza 19.00

2022. június 11. Zenta, Városi Színház 19.00

Borítókép: Jelenet az előadásból (Fotó: Petőfi Kulturális Ügynökség)