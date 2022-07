Koncertekről beszélgettek a Hammerworld magazinban

A magazinban elhangzott, hogy a Pearl Jamet várja mindenki a legjobban, mivel a 90-es évek óta nem jártak Magyarországon. Kiss koncert is lesz, a zenekarral interjú is készült, amelyből kiderül, hogy kinek vannak magyar gyökerei, ki az, aki Szabolcs-Szatmár megyében született és is magyarul beszélt. A műsorvezetők ezt a koncertet is ajánlották a legjobban mindenkinek, mert mint mondták: ez lesz az utolsó turnéja a Kiss zenekarnak.

A podcastból azt is megtudhatták a hallgatók, hogy a Deaf Leppard zenekar új lemezét jelentett meg. Mint mondták, régóta nem csináltak lemezt és most saját gyökereikhez nyúltak vissza, a 70-es és 80-as évekhez. Arról is szó volt, hogy az új lemezen kellemesen hallgatható slágeres rockzene található.

A műsorban érdekes információk hangzottak el a Fait No More egyik tagjáról, Billy Gouldról, aki egy interjúban beszélt magáról. Kiderült, hogy magyar felmenőkkel rendelkezik és imádja a lecsót, sőt a gulyást is.

Megszólalt a műsorban Paksi Endre is, akivel Erdélyben beszélgettek.

Aki kíváncsi arra, hogy miről, hallgassa meg az adást.

Borítókép: Kiss zenekar (Forrás: facebook)