Megint kiderült: olvasni jó

A nemzeti könyvtárunk felületén elérhető rendkívül alapos és mindenre kiterjedő tanulmány szerint amikor valaki novellát, regényt olvas, belehelyezkedik egy fiktív univerzumba és más emberi nézőpontokba: a szöveg hatására az agyunkban ekkor egy szimulációs tér és belső képek jelennek meg, szinte szó szerint a szemünk előtt. A folyamat során az olvasó remekül begyakorolja azt a folyamatot amikor meg akarunk ismerni, meg akarunk érteni valakit, amikor figyelünk a másikra.

Bizonyítékok utalnak arra is, hogy a fókuszált, elmélyült olvasás – elsősorban a perspektívaváltás miatt – segít kizökkenteni minket a hétköznapi problémák sorából, ezért – mint írják a tanulmány szerzői – a receptre felírt könyvek hatékony terápiás lehetőséget jelentenek.

Az orvosoknak sok helyen már ajánlás, hogy hangulati, szorongásos és fóbiás zavarokkal, alvászavarokkal, alkohol- és drogproblémákkal küzdők számára az olvasást kezelésként írják elő. Ugyanígy a depresszió leküzdésében is segíthet.

Fotó: Fortepan



„Mindez edzi a gondolkodásunkat, segít megelőzni a demenciát, jobb mentális egészséghez, sőt a stressz-szint csökkentésén keresztül jobb általános egészségi állapothoz vezet” – olvashatjuk a tanulmányban.

A meglepetés azonban az, hogy a kutatások szerint a lelki sebek begyógyítása mellett az olvasás a testi, akár krónikus fájdalmat is nagymértékben csillapíthatja.

Természetesen azt is megerősítik az utóbbi években megjelent kutatások, hogy az olvasás a társadalmi előmenetel szempontjából is fontos szerephez jut.

Az olvasás és az életben való boldogulás (munkaerőpiaci helyzet, egészség) terén többszörösen áttételes összefüggésről beszélhetünk.

Fotó: Fortepan



Az összefüggést felismerve több országban is indítottak korai olvasásfejlesztési programokat azért, hogy a beavatkozással „stimuláló környezetet teremtsenek az olvasáshoz”.

A szerzők maguk is látják azonban, hogy megállapításaik többsége olyasmi, amit „átlagos olvasó emberként, szülőként magunk is megtapasztalhatunk”. Mégis kifejezetten hasznos – teszik hozzá –, ha a társadalmilag rögzült hipotéziseket, elképzeléseket orvosok, pszichológusok, neurobiológusok is megerősítenek.

A tudományos következtetés tehát egyezik a hétköznapi tapasztalattal: „Egy jó könyvbe merülve számtalan kedvező hozadékkal számolhatunk: amellett, hogy szemléletformáló hatással bír, katarzist vált ki, vagy éppen integrálja a megszerzett ismereteket, kikapcsol, megnyugtat, gondolkodásra késztet – az olvasottakat pedig meg is beszélhetjük barátainkkal, ami újabb szellemi-lelki gazdagodáshoz és pozitív társas kapcsolatokhoz vezet.”

Borítókép: Olvasó lányok (Fotó: Fortepan)