Rézbe metszett magyar fajták

Húsz évig élt az Egyesült Államokban, ahol a Nevadai Egyetemen, valamint a Truckee Meadows Főiskolán is oktatott. Egyedi alkotói stílusában ötvöződik a magyar hagyományok iránti tisztelet az Amerikában szerzett impulzusokkal. Mivel többször láttam már saját komondorával az oldalán, nem lepett meg, amikor az általa készített rézmetszeten is visszaköszönni láttam a Gubancos kennelből származó, gubancos szőrű, óriási ebet. Azonban Jánváry Zoltán nem állt meg itt, hanem

mind a kilenc jól ismert magyar kutyafajtát megörökítette a legrégibb mélynyomású sokszorosító grafikai eljárással.

Mint mondja, szeretné folytatni a sorozatot azokkal az ősibb magyar fajtákkal, amelyek nagy része kihalt, kikopott a köztudatból, s legfeljebb képekről ismerhetik az emberek. Ilyen a janicsár agár, amely – a művész elmondása szerint – a XVII–XVIII. századi főúri festményekről szinte nem is hiányozhatott, vagy a szelindek, amelyről Arany János Toldijában olvashatunk.

– Az időben hozzánk közelebb álló fajta a csendőrpuli – mondja, majd a történetébe is beavat, miszerint a két világháború között a csendőrség számára kívántak egy komondor jellegű, de annál kisebb és gyorsabb kutyafajtát tenyészteni, amely az őrjáratokat kísérte volna. A II. világháború közbeszólt ugyan, de néhol a mai napig felfedezhető ez a fajta. A sinkát jelenleg még pásztorok tenyésztik, de – ahogy Jánváry Zoltántól megtudtuk – nem igazán szeretnék, hogy a nemzetközi sztenderdjét meghatározzák, mert attól tartanak, hogy a többi magyar fajta sorsára jutna, amelyek többnyire már nem felelnek meg a hivatalos nemzetközi előírásoknak.

Az Egyesült Államokban például a komondort kisebb fejűre tenyésztik, ennek hatására az állkapocs is megváltozik, holott ennek a fajtának az a legjelentősebb fegyvere

– fogalmaz a művész, aki azt is elárulta, hogy a komondort hivatalosan fehér színűnek határozták meg, pedig ismernek feketét, szürkét, foltosat is.

Jánváry Zoltánnak nemcsak komondora, hanem pulija is van, amelyre az Egyesült Államokban tett szert.

A grafikusművész Forrás: saját archívum

A fekete színű Boglárkát egy Oregon állambeli magyar tenyésztőtől vásárolta.

A kutya testvére pedig nem más, mint Mark Zuckerberg Beast nevű fehér pulija. A Facebook alapítója egy ízben még Magyarországra is elutazott kutyaügyben, hiszen a tenyésztőtől megtudta, hogy a pulinak létezik egy „nagyobb testvére”, amelyet komondornak hívnak.

Zuckerberg egy csehországi látogatása alkalmával azért tett kitérőt hazánkba, hogy szemügyre vehesse az óriás méretű pulit. Jánváry Zoltán nemrégiben elkészült rézmetszetsorozatán pedig – amelyet tulajdonképpen a rézmetszés és a mezzotinto technika keverésével hozott létre – rajtuk kívül megjelenik a magyar agár, a kuvasz, a rövid szőrű, valamint a drótszőrű vizsla, a mudi, a pumi és az erdélyi kopó. – Nem az a melldöngető típus, de magyar ember vagyok, aki ezen a módon fejezi ki a magyarságát – fogalmaz a grafikusművész, aki a magyar kutyafajták után, szintén az NKA pályázatán nyerve, a magyar lófajták metszeteivel folytatja a sort.

Borítókép: Magyar agár (Forrás: Jánváry Zoltán)