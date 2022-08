A Naputánjáró utolsó bontatlan példánya

A világ első csángó társasjátéka, a Naputánjáró (napraforgó) Lakatos Demeter, az első jelentős csángó költő születésének századik évfordulójára, 2011. november elejére készült el Iancu Laura költő és néprajzkutató tudományos közreműködésével, Albert Zoltán Máté ötletére és megalkotásával, önkéntes munkában, sokak segítségével.– Az érettségi évében voltam, amikor eljutottam Moldvába. Az idegenvezető, amikor elhaladtunk egy nagy napraforgótábla mellett, megkérdezett minket arról, hogy szerintünk ez milyen növény. Kiderült, hogy a csángók naputánjárónak nevezik. Ez nagyon megtetszett nekem, s 2010-ben, amikor elkészítettem a játék első verzióját, ezt a nevet kapta – emlékezett vissza a kezdetekre Albert Zoltán Máté.

A Lakatos Demeter Csángó Magyar Kulturális Egyesülettel közös kiadásban megjelent játék rendkívül sikeresnek bizonyult.

A játékot nemcsak magánszemélyek vásárolták meg, hanem a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége által működtetett iskolai helyszínekre két-két példány épp úgy került, mint számos hazai iskolába. A Naputánjárót három-hat fő (vagy csoport) játszhatja. Az önálló részvétel tizenkét éves kortól ajánlott. Az utolsó bontatlan példányt fogadta be most Néprajzi Múzeum, ám a társasjáték nem a múzeumi műtárgy­gyűjteménybe, hanem a ­demonstrációs gyűjteménybe kerül. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy múzeumpedagógiai célok mentén továbbra is betöltse eredeti funkcióját. A Néprajzi Múzeum csaknem hétszáz Moldvából származó műtárggyal rendelkezik, köztük tizenhét teljes viselettel, valamint jelentős számú népi vallásossághoz kapcsolódó tárggyal. Az intézmény több tucat kéziratot őriz, főleg folklóradatokat, de fellelhető a kézirattárban Lakatos Demeterhez, a Csángó Magyar Kulturális Egyesület névadójához köthető tanulmány is, Az északi csángó szókincs Lakatos Demeter kézirataiban. A hangtárban több mint négyszáz dallam került eddig nyilvántartásba, valamint jelentős fotóanyag, több sorozat színes dia van a fotótárban. Jelentős Erős Péter kétszázhuszonnégy darabos sorozata 1984-ből, amely egy pusztinai disznó- és birkavágást dokumentált.

A Néprajzi Múzeum kiállításai­ból sem hiányoznak a moldvai tárgyak: a kerámiatérben jelenleg gorzafalvai kerámiákat tekinthetnek meg a látogatók.

A Naputánjáróval ezúttal nem a csángó magyarok hagyományos népi kultúrájának reprezentatív darabja érkezett az intézménybe, hanem egy olyan tárgy, amely arról az önkéntes közösségi munkáról tanúskodik, amely az elmúlt évtizedekben országhatároktól függetlenül a moldvai magyarság kultúrájának megőrzését, megismertetését tűzte ki célul.

