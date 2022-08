Ismét virágba borul Debrecen belvárosa

Debrecen és környéke kulturális életében meghatározó szerepet tölt be a debreceni virágkarnevál, amely idén augusztus 15-én indul útjára, s egy héten át várja a nagyérdeműt.

A fesztivál nyitóprogramján, a Klasszikusok éjszakáján Ramón Vargas mexikói operaénekes lép fel a Kodály Filharmónia kíséretében a Nagytemplom előtti téren felállított színpadon. De nemcsak a Kossuth tér lesz hangos a zenétől, hiszen az első napon kezdődik el a Táncol a város projekt is, amelynek részeként debreceni és környéki tánccsoportok ezerkétszáz táncosa bukkan fel a belváros különböző helyszínein.

Megnyílik és a programsorozat végéig látogatható a Nagyerdei Sörkert – Beer by Lake. A Bényi Galéria közreműködésével a városba érkezik a magyar sajtófotó-kiállítás anyaga, mely a Csapó utcán tekinthető meg.

Nincs fesztivál kézműves termékek nélkül, így a teljes héten kézművesvásárra várják a helyi alkotók a látogatókat, hogy megmutassák termékeiket a Piac utca 1–3. szám alatt.

A karneváli hét második napján, augusztus 16-án a Helyőrségi Zenekar koncertje várja a hallgatóságot a Szabadtéri Színpadon. Szintén ezen a napon nyílik kortárs illusztrációs kiállítás a Bényi Galériában.

A debreceni virágkarnevál szervezői igyekeznek minden igényt kielégíteni és minden korosztályt megszólítani. A családok és azok kisebb tagjai­nak legnagyobb örömére augusztus 17-én elkezdődik a családok számára ingyenesen látogatható Galiba gyermekfesztivál, melynek idén is a Nagyerdei Kultúrpark – Debreceni Állatkert és Vidámpark szolgál otthonul. A Dósa Nádor térre estére a Kacaj zenekar érkezik, majd este fél kilenctől a Magashegyi Underground felel a jó hangulatért.

Augusztus 18-án tizenhárom külföldi tánccsoport látogat el Debrecenbe a világ különböző pontjairól, így többek között indiai, spanyol, kolumbiai, olasz, török, belga és német táncosok is.

Külföldi táncosok is fellépnek a virágkarneválon. Fotó: Debreceni Virágkarnevál

Már évek óta működő hagyomány, hogy a hungarikumként ismert szőregi rózsával ültetik be a Székelyek parkját – a magyar csoportokkal közösen azért, hogy megmutassák, hogyan élnek és dolgoznak együtt, egymásért békében a világ különböző pontjairól érkező emberek. A belvárosban térzenével, fúvószenekarokkal találkozhatnak az érdeklődők, továbbá ezen a napon kezdődnek a „Fények éjszakái”. Debrecenben először, Budapest után második helyszínként mutatkozik be a digitális művészeti kiállítás, a Cinema Mystica, mely a hét egyik legizgalmasabb programjának ígérkezik. Este fél kilenctől pedig Malek Andrea koncertjén vehet részt az érdeklődő közönség a Szabadtéri Színpadon.

Augusztus 19-én hagyományteremtő programelemként indul útjára a zöldvásár, ahol idén először kalauzolják a növények szerelmeseit a Botanica kertészeti expó kiállítói, árusai és előadói a Kölcsey Központban és a Baltazár Dezső téren. Ezen a napon pedig még a nemzetközi virágkötészeti versenyt is megcsodálhatják a látogatók. Este a Kossuth téren Fenyő Miklós koncertje a nyolcvanas évek zenéjével csalogatja a fesztiválra az érdeklődőket.

A közösségre építő programok sora pedig csak folytatódik, hiszen IV. Night Ride évről évre egyre növekvő érdeklődésnek örvend. Érkeznek a különböző cégek munkatársai és az egyéni jelentkezők, családok és barátok is a hatalmas éjszakai kerékpáros-felvonulásra, ahol minden a színes, ötletes feldíszített biciklikről szól. A debreceni virágkarnevál idején is arra buzdítják a szervezők a helyi lakosokat, hogy minél többen kerékpározzanak, éppen ezért egy nyereményjátékot is hirdetnek.

A karneváli felvonulás gyülekezőpontja a Petőfi tér, és reggel kilenc órakor indul el a karneváli menet. Jegy ellenében a felvonulási útvonalon lehetőség lesz a tribünökön helyet foglalni: a Rózsa utcán, a Piac utcán, a Nagytemplom előtt, a Hatvan utcán, a ­Bethlen utcán, az Egyetem sugárúton, végül pedig a Nagyerdei körúton halad végig a karneváli forgatag.

Ezerkétszáz hazai táncos bukkan fel Debrecen utcáin. Fotó: Trilite Studio

Az idén felvonuló tizenkét virágkocsi nem egységes tematikájú, a finanszírozó vállalatok és a virágkocsikat készítő képzőművészek szabad kezet kaptak kreativitásukat bemutatni. Igyekeznek missziójukat, mottójukat megmutatni úgy, hogy a készülő alkotásokhoz minél több élő virágot használjanak. A tervek sok esetben nyúlnak vissza a gyermeki, rajzfilmeket idéző figurákhoz, mégpedig azért, mert rengeteg gyerek is kilátogat a debreceni virágkarneválra, és szeretnék őket is ámulatba ejteni a hatalmas virágfigurákkal. A virágkocsikhoz és szobrokhoz szükséges több százezer szál dália és egyéb élő virágok idén is a tulipánok hazájából, Hollandiából érkeznek. A karneváli forgatagot idén is művészek, csaknem kétezer táncos, valamint fúvószenekar kíséri.

Az érdeklődőknek érdemes a felvonulás napján ellátogatni Debrecenbe, hiszen a virágkocsik csupán egy napon, augusztus 20-án tekinthetők meg teljes létszámban a karneváli felvonulást követő virágkocsi-kiállításon, belépő ellenében a Nagyerdei körút és Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén, mert ezt követően egy részük Nagyváradra kerül.

A debreceni virágkarnevál részletes programja, hírei elérhetők az esemény honlapján és a közösségimédia-felületeken.