Könyvtári nyílt nap kiállításokkal, programokkal

Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban ezen a napon másfél óránként indulnak épületséták, öt magyar nyelvű és két angol nyelvű csoporthoz lehet csatlakozni és besétálni a monumentális épületet. Raktársétára négy csoport indul óránként.

Tárlatvezetéssel, amely óránként indul, megtekinthető két kiállítás.

A Vershaza, Himnusz, Szózat, Nemzeti dal – emblematikussá lett verseink című tárlat azt mutatja be, hogyan váltak jelképessé ezek a költemények.

Láthatjuk a három mű nemzeti könyvtárban őrzött kéziratát és legfontosabb szövegkiadásait, valamint követhetjük a megzenésítéseket és a különböző fordításokat. A jelentős történelmi pillanatokat, amelyekben ezek a költemények együtt vettek részt, és történetüket érintőképernyőkön és óriás kivetítőkön is megtekinthetjük.

A Magyar márkák, magyar plakátok – A csokoládétól a rádióig című kiállításon ismert magyar márkanevekhez kapcsolódó grafikai plakátokat láthatunk, néhány, a márkákhoz kapcsolódó tárggyal kiegészítve. Áttekinthetjük az olyan, már akár retrónak számító márkák plakátjait, mint a Stühmer, Dreher, Orion, Közért, IBUSZ, és a Corvin Áruház.

A változatos stílusú plakátok az adott kor művészeti irányzataiba és hétköznapjaiba is betekintést nyújtanak.

Néhány márka most, száz évvel később is része hétköznapjainknak. Kapható Frutti és Dreher sör – igaz, a Dreher annak idején szódát, kekszet, csokoládét, likőrt is gyártott, amint az a plakátokból kiderül. Az Orion-gyárban pedig nemcsak az ikonikussá vált rádió készült, hanem termoszok és ventilátorok is. Aki pedig már nem tudja, mit jelent az, hogy „közért” (ahová „lementek” az emberek), az a kiállításon megtudhatja.

A következő két kiállítás, illetve program nem regisztrációköteles. Az Ezerarcú diafilm – korszakok és technikák: a magyar mese- és ismeretterjesztő diafilmgyártást mutatja be, a legszebb száz grafikát felvonultatva.

A Landerer–Heckenast nyomdagép a Petőfi Irodalmi Múzeum átalakítása kapcsán ideiglenesen a nemzeti könyvtárban kapott otthont.

1848-ban a 12 ponttal együtt ezen a gépen is nyomtathatták a forradalmárok a Nemzeti dalt.

A legenda szerint szerint Petőfi elfelejtette elvinni a vers kéziratát a nyomdába, így emlékezetből írta le, hogy a nyomdászok az ólomkockákba vésett betűkből összeállítsák. A látogatók a Heckenast és Landerer nyomdagépének bemutatója keretében kinyomtathatják Petőfi Sándor Nemzeti dalát.

Minden program ingyenes, és a legtöbb regisztrációköteles.

További információ a programokról az OSZK honlapján található.

Borítókép: tárlatvezetés a könyvtárban (Fotó: OSZK)