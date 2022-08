Magyar szemmel és szívvel

– Ez a fesztivál az egyik legizgalmasabb magyar filmes esemény – mondta lapunknak Kollarik Tamás producer, aki Koltay Gábor filmrendező, a zsűri elnöke, Buglya Sándor filmrendező, Kozári Réka, az MTVA kiemelt szerkesztője mellett zsűritag volt a fesztiválon. Hozzátette, Bolyáki Attila közel egy évtizede áldozatos munkával, évről évre egyre komolyabb filmfesztivált és konferenciát szervez. Mint mondta, a versenykiírás szerint a filmeket Magyarországon, a Kárpát-medence és a világ további magyarok lakta területein kell forgatni, a téma a helyi magyar kultúra, hagyományok, tájegységek bemutatása, akár ezekhez kapcsolódó portrék segítségével.

– Számos fantasztikus alkotást értékelhettünk zsűritársaimmal, nagyon tehetséges magyarországi és határon túli alkotókkal ismerkedhettünk meg. A versenyben szereplő és a díjazott filmek közül több már most is szép nézettséget ért el, de nemcsak a közmédia vagy a hazai televíziók magazinműsoraiban, hanem az interneten is, mert a 330 másodperces formátum széles körű forgalmazási lehetőségeket biztosít ebben a világban. Remélem, a fesztivál segítségével még többen megismerhetik ezeket a remek filmeket és az alkotók is nagyobb figyelmet kapnak – tette hozzá Kollarik Tamás. A fesztiválon idén többek között a nagy magyar producerekről, Janovics Jenőről, Nemeskürty Istvánról tartott előadást Koltay Gábor és Kollarik Tamás.

Kövér László úgy vélte, azoknak az alkotóknak kell esélyt adni, akik képesek a magyar jellem filmbéli megnyilvánulásainak egyetemes üzenetet és értéket adni. Ez a nemzeti kultúrpolitika és a nemzeti filmgyártás lényege és célja – hangsúlyozta Kövér László.

Az Országgyűlés elnöke emlékeztetett: az elmúlt tíz évben sok minden történt, komoly erőfeszítéseket tett a filmszakma, és ismét bebizonyosodott, hogy csak a minőség, csak az érték, és csak a jó színvonalon elvégezett munka számít.

– Ezen a fesztiválon mindenki megtapasztalhatta, mi mindent lehet elmondani az életünkről, sorsunkról öt percben, és láthattuk, milyen sok ember és sokféle hivatás tartja össze a kulturálisan és lelkileg egységes magyar nemzet szövetét alkotó közösségeket

– mondta Kövér László.

A helyi magyar kultúrát feldolgozó, Magyarországon, a Kárpát-medencében és a világ magyarok lakta területein leforgatott versenyfilmeket előbb a közönség online értékelhette, a legjobb alkotásokról pedig a Koltay Gábor filmrendező vezette zsűri a fesztivál döntőjében mondott véleményt. A huszonnégy, online is megtekinthető kisfilm közül két alkotás generálta a legnagyobb nézői aktivitást: az Alföld TV A Puszta varázsa, A csikós apáról fiúra című filmjének alkotói hatszázezer, míg az Antika című kisfilm három délvidéki készítője ötszázezer forintos különdíjat vehetett át.

Borítókép: Kövér László és Koncz Zsófia átadják a fődíjat (Fotó: MTI/Vajda János)