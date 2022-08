Műkincs-világválogatott virtuálisan

a Micro-Folie virtuális ­múzeum mindenki számára tud újat és izgalmasat mutatni. Egyszerre nyolc fő tartózkodhat a helyiségben. Szeptember 19-ig várják az érdeklődőket

az Erzsébet téren, mindennap 10 és 18 óra között ingyenesen látogatható a kiállítás. A látogatók egy tízszázalékos kupont is kapnak a Magyar Nemzeti Múzeumba szóló jegyek vásárlásához.

A Micro-Folie Digitális Múzeum megnyitóján elhangzott, hogy van még egy jelentős vonzata a budapesti konténerkiállításnak. Kiemelték: a tárlat a fiatalok által sűrűn látogatott téren található, és ez azt jelenti, hogy kiléptek a múzeumi térből. Ennek célja, hogy azokat, akik megnézik a konténer csodáit, meggyőzzék róla: érdemes be is lépni egy-egy múzeumba. Mint mondták, a magyar muzeológiának is az egyik legnagyobb kihívása, hogy képesek legyenek megszólítani a legfiatalabbakat, képesek legyenek kinevelni a következő évtizedek múzeumba járó közönségét.

Borítókép: A virtuális tárlat (Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum)