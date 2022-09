A fiatalok csak tükröt tartanak + podcast

A filmben a fiatalok szemén keresztül látjuk a valóságot, amelyben a felnőttek is erőszakosak, a nézőnek pedig arra kell rájönnie, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a gyerekek visszatükrözik a felnőttek világát. Gudmundur Arnar Gudmundsson filmje sok szempontból szembemegy korunkkal. Egyrészt azért, mert felhívja a figyelmet arra, hogy nemcsak a lányokat, de a fiúkat is éri zaklatás, sőt, sok fiút meg is erőszakolnak idősebb, szintén fiú társai. Akik aztán persze inkább meghalnának, mintsem elmondanák azt bárkinek is, ami velük történt. Így viszont nem nagyon derülnek ki ennek a szubkultúrának a sokszor nemi erőszakra épülő erőszakos cselekedetei. Az alkotás színről színre mutatja be, hogy az erőszak erőszakot szül, hogyha beindul az erőszakhullám, nem is olyan egyszerű véget vetni az ámokfutásoknak.