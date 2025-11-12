koncertMakovecz ImrevilágzeneHéttorony Fesztiválépítészetnépzene

A Héttorony fesztiválon a koncertélmény és az építészet találkozik

Ismét útjára indult a Héttorony fesztivál, amelyen Makovecz Imre ikonikus tereiben, Magyarországon és a határon túli városokban élheti át a közönség a népzene, a világzene és az építészet páratlan találkozását. A november 20-ig tartó esemény különleges koncertekkel, kiállításokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel várja az érdeklődőket.

2025. 11. 12. 18:31
A Dresch Vonós Quartet Forrás: Fonó
Makovecz Imre időtlen tereiben újra otthonra talál a zene és az építészet harmonikus találkozása. A Héttorony fesztivál az építészet, a népzene és a világzene csúcsteljesítményeit hozza el a határokon átívelő helyszínekre: Bak, Zalaegerszeg, Lendva, Temesvár, Kolozsvár, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, Kakasd és Budapest ad otthont az élményeknek.

Héttorony fesztivál
Herczku Ágnes és Nikola Parov is fellép a Héttorony fesztiválon. Fotó: Urbán Ádám

A Héttorony fesztivál programjai

A Héttorony fesztivál hagyományosan ötvözi a koncertélményt az építészeti programokkal: filmvetítések, kiállítások, kerekasztal-beszélgetések és minikonferenciák is várják az érdeklődőket.

A fesztivál november 10-én, hétfőn Bakon kezdődött, ahol Kiss Ferenc hangépítészre emlékeztek filmvetítéssel, majd a Rustico adott koncertet Kubinyi Júlia, Szokolay Dongó Balázs és Zimber Ferenc közreműködésével. November 11-én Zalaegerszegen a PajtaKult mini konferencia részeként a helyi és régióbeli építészetet mutatták be rövid előadások és kerekasztal-beszélgetések formájában.

Lendván ma este 18.30-kor vetítik Lila Cohen amerikai kisfilmjét a Makovecz a nemzetközi térben című témában, majd 19 órakor a Szent Efrém Férfikar ad koncertet.

November 13-án Temesváron az Új Ezredév Református Központban az Erdélyi építészet utazó kiállítását tekinthetik meg a látogatók, majd 19.30-kor a Dresch Vonós Quartet ünnepi koncertje következik. Kolozsváron, november 14-én a törökvágási református templomban ugyancsak látható lesz az utazókiállítás, 19 órakor pedig a Koszorus Krisztina Koszika és Szász Csaba duó koncertjét hallhatja a közönség, majd 19.30-kor ismét a Dresch Vonós Quartet lép fel.

November 15-én Székelykeresztúron, a Centrál Bisztróban, november 16-án Székelyudvarhelyen, a Septima helyszínen a Dresch Vonós Quartet folytatja erdélyi turnéját az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány közreműködésével. November 19-én Kakasdon, a faluházban a közönség Makovecz Imre Angyalok című kiállítását tekintheti meg, majd 19 órakor fényfestészet, 19.30-kor Herczku Ágnes és Nikola Parov koncertjét hallhatja a közönség, a vendég Barna Anikó lesz, 20 órakor Balogh Kálmán triója lép fel Koszorus Krisztina Koszika közreműködésével.

A fesztivál zárásaként november 20-án 14 órakor koszorúzzák meg hagyományosan Makovecz Imre emléktábláját a Villányi út 8. szám alatt.

A hagyományok szerint eddig a Héttorony fesztivál gálaestjének részeként adták át a Makovecz-díjat.

Idén a 

november 20-án este 19 órakor kezdődő Az Angyalok és építészet – Makovecz Imre 90 című kiállítás megnyitójának keretében veheti át az elismerést a díjazott a Műcsarnokban.

Kiss Ferenc, egykori művészeti vezető szerint Makovecz Imre terei és kupolái kiszakítanak a mindennapokból, és egy idilli pillanatba vezetnek bennünket, amelyben a zene és az építészet összeköti a földet az éggel.


 

