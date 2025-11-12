Ezekkel a darabokkal indítja az évadot a megújult Gózon Gyula Kamaraszínház

Ünnepélyes nyílt nappal újra megnyitotta kapuit a Gózon Gyula Kamaraszínház, Rákosmente egyik legfontosabb kulturális központja. A 120 éves, műemléki védettségű épület teljes körű felújításon esett át, így a 2025/2026-os színházi évad már korszerűbb, kényelmesebb és méltóbb környezetben indulhat el.

Rékasi Károly és Nagyváradi Erzsébet leplezte le Berky Lili szobrát a Gózon Gyula Kamaraszínház nyílt napján. Fotó: Theater.hu/Ilovszky Béla

Öt előadást láthat a közönség a Gózon Gyula Kamaraszínházban

A november 8-i nyílt nap kiemelt eseménye volt Berky Lili, a magyar film- és színjátszás legendás alakját megörökítő, életnagyságú szobor avatása.

Az alkotás Babusa János Munkácsy-díjas szobrászművész munkája, aki a színház névadójának, Gózon Gyulának a szobrát is készítette 2005-ben. A szobrot Novák Irén helyettes államtitkár avatta fel, Nagyváradi Erzsébet és Rékasi Károly színművészek leplezték le. Az eseményen elhangzottak Gózon Gyula írásaiból részletek, amelyeket Hajdú László, Janik László és Rékasi Károly adtak elő, míg Nagyváradi Erzsébet Molnár Ferenc Színházi illemkódex (nézőknek) című írásából olvasott fel. A ceremónia zárásaként felhangzott a színház jól ismert közönséghívója is.

A program második részében beszámoltak a felújítás részleteiről és a jövőbeli tervekről.

Ezt követően a látogatók épületbejáráson vehettek részt, ahol Hosszú Mária, a Nemzeti Színház művészeti titkára játékos, személyes hangvételű tárlatvezetés során mutatta be a megújult tereket és a legmodernebb színháztechnikai fejlesztéseket. A nap folyamán a közönség jegyet és bérletet is vásárolhatott az új évadra.

A Gózon Gyula Kamaraszínház 2025/2026-os évada öt előadással indul két játszóhelyen. A nagyszínpadon Örkény István Kulcskeresők, Csokonai Vitéz Mihály – Deres Péter Dorottya, valamint Szigligeti Ede Liliomfi című művei láthatók, a stúdiószínpadon pedig Krúdy Gyula – Selmeczi Bea A gyomor örömei és A. P. Csehov – Kiss Csaba De mi lett a nővel? című darabja várják a közönséget.

A színház többféle bérlettípust kínál, hogy mindenki megtalálhassa a számára legmegfelelőbb időpontot: Páger Antal-bérlet (hétfő/kedd/szerda 18:00), Domján Edit-bérlet (szerda/csütörtök 19:00), Gobbi Hilda-bérlet (csütörtök/péntek 19:00), Kabos Gyula-bérlet (szombat 19:00) és Tolnay Klári-bérlet (vasárnap 15:00 vagy 17:00). A bérletek már elérhetők online, valamint a jegypénztárban is megvásárolhatók.