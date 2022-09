A Petőfi 200 emlékévben megújították a kiskőrösi János Vitéz Látogatóközpontot

Egy labirintuson keresztül megismerhetjük Petőfi elbeszélő költeményének egyes fejezeteit, miközben Kukorica Jancsiból János vitéz, végül Tündérország királya lesz. A színházi világot idéző tér installációi között magunk is a mű cselekményében haladunk mind a fizikai, mind a virtuális térben, így a történetben nemcsak szemlélőként, hanem aktív résztvevőként lehetünk jelen. A labirintust különböző útvonalakon járhatjuk be egy tablet segítségével, miközben szövegrészleteket hallunk a műből. Az egyedi múzeumi és irodalmi élmény során interaktív feladatokat is kapunk.