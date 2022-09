A próbafolyamatokon innen és túl

Ha ugyanazok a részletek lennének egy nap, akkor is mást kérnék az énekesektől, úgy, mint ahogy azt egy valóságos próbán. A jeleneteket többféleképpen is elpróbáljuk, majd elkezdjük vizsgálni alkotóelemeiben, mitől működik vagy éppen mitől nem működik. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy ezek bejáratok az egyes jelenetekbe, tehát egyetlenegy Operabeavató előadás után sem válik véglegessé, hogy az adott jelenet hogyan lenne jó. Erre az igazi előadás való, amit hetekig próbálnak a művészek, s van jelmez, díszlet is. Ez a folyamat azonban arra fókuszál, hogy miként kezdenénk el ezt a munkát, ami a nézőnek nagyon hasznos, amikor egy nehezen megfogható művel találja szembe magát, ha megmutatjuk, nem kell megijedni, hanem alkotóelemeire kell és lehet is szedni az operát