Egy fotós megszelídítésének képei

Radisics Milán fotográfus sokrétű alkotó, a nagyközönség Roxy című fotósorozatát ismeri leginkább. A fotográfus a vérteskozmai házának udvarát látogató fiatal rókát figyelte meg. Nemcsak a téma népszerűsége, hanem a megvalósítás aprólékossága, letisztultsága is meghozta a sikert. Roxy sorozata, Karanténban egy rókával címmel, idén a Sony World Photography Awards-on megnyerte a Vadvilág és Természet kategóriát. 2022-ben újabb sorozat készült a rókáról és időközben szaporodó családjáról. A Roxy, Kölyök, Görbefarok és Kolbi életét megörökítő, Roxy és szomszédai című idei sorozatát Radisics Milán a Kozma39 Galériában először állítja ki, a FotoKozma nemzetközi kültéri fotófesztivál részeként.

A fotós elmesélte, hogy miután befejezte első sorozatát a rókáról, további eseményeket vett észre Roxy életében, például Roxy nem űzte el a kölykeit, ahogy egy normális róka szokta, hanem utódjai több generációjával él, vadászik együtt. Itt tehát tudományos értelemben is átíródni látszik egy sablon, a fotók pedig abszolút új helyzetekben mutatják meg a rókát és titkos életét. Roxy és kölykei egyre bátrabbak is, már birtokba vették az egész falut. Valójában azonban, mondta Radisics,

nem ők foglalják el a mi élőhelyünket, hanem mi foglaltuk el az állatok élőhelyét.

Hozzátette: a vadakban egyébként a kerítés a szabadulás ösztönét kelti fel. Ha azt akarjuk, ne jöjjenek a kertekbe, és kerítést emelünk, ők úgy értelmezik, bezárjuk őket, és késztetést éreznek, hogy átlépjék a kerítést.

A fotókon, melyeket két teremben és egy képernyőn, slideshow formában láthatunk, még több történet bontakozik ki. Követhetjük, ahogy Roxy kölyke, Kolbász egyre bátrabb, megszimatolja a kerti szobrokat, beles a házba, felfigyel a fényképezőgép kattogására. Roxy a madáretetőben faggyúmaradványokat szedeget, karcsú, ágaskodó testét körbefutja a fény. Roxy párja, Görbefarok esőben lopakodik a primulákkal borított mezőn. És még megannyi magával ragadó életkép a rókacsalád hétköznapjaiból, tökéletes kompozíciókban, sietség nélkül, odaadóan megörökítve. A varázslatot még teljesebbé teszi, hogy a galéria ugyanazon a helyen áll, ahol a képek készültek. Magunk is részévé válunk a helyszínnek, feloldódunk az atmoszférában. És ahogy szürkül, lehet, hogy Roxy is ólálkodik már, hogy egerekre vadásszon az istállóban.

Ehhez a művészi teljesítményhez persze kell a megfelelő technikai apparátus is. Vajon mennyire technikafüggő a természetfotó? Radisics Milán lapunk kérdésére elmondta:

Nem technikafüggő, hanem emberfüggő. A technika a megvalósításban segít. Először a képeket, a helyszíneket találtam ki, aztán megnéztem, milyen eszköz kell. A gondolatból kell kiindulni. Fontos, hogy a fotóink tartalmazzanak üzenetet a természetfotóban is. Az ember a mondandót fogja megjegyezni, a fotó médiumként kell, hogy működjön.

A fotográfus hozzátette, ő tudatosan zsurnaliszta megközelítéssel fotóz, miközben a dokumentarista szándék mellett a művészi látásmódot is érvényesíti a képeken.

Köszöntőbeszédében Krausz János, Gánt polgármestere felidézte az első Roxy-kiállítás keltette hatást:

leesett az állam, mert ez kisebb csoda volt.

Krausz felhívta arra a figyelmet, hogy Magyarországon egyedülálló az a megjelenési forma, amit a FotoKozma fesztivál nyújt azzal, hogy gyönyörű természeti helyekre minőségi művészetet hoz szabadtéri kiállítás formájában.

Kőrösi Orsolya, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ ügyvezető igazgatója azzal folytatta, hogy a Capa Központ büszke arra, hogy csatlakozott a FotoKozma fesztiválhoz. Bár Robert Capát háborús fotósként szokták kategorizálni, a művészete lényege a kreativitás és az innováció. A kreatív és innovatív vonalba ez a kiállítás és a FotoKozma fesztivál egyértelműen beleillik.

A köszöntők után Lovász Irén Kossuth-díjas érdemes művész népdalelőadását hallhattuk.

A kiállítás Vérteskozmán, a Kozma39 Galériában tekinthető meg szombaton és vasárnaponként 11-től este hat óráig, szeptember 17. és október 9. között.

Borítókép: Kurucz Árpád