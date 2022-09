Negyvenéves lesz a rockopera

Az István, a királyt Kerényi Imre vitte be a kőszínházba. A csíksomlyói előadáson csaknem ötszázezer ember előtt adtuk elő, ám kiemelendő a harmincadik évforduló alkalmából Alföldi Róbert rendezése is, amelyről bár lehet vitatkozni, szakmailag két dolog vitathatatlan: egyrészt megmutatta, hogy a darab kortárs környezetben is működik, reflektál az életünkre, másrészt leporolta a szövegeket. Emellett Székely Kriszta és Szinetár Miklós rendezését is meg kell említenünk