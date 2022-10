Elkezdődött a tizenkilencedik Budapest Design Week

Kassai Ferenc grafikusművész, a Magyar Formatervezési Díj bírálóbizottságának elnöke elmondta, hogy termék, terv, vizuális kommunikáció és diákmunka kategóriákba vártak pályázatokat, ám az erős mezőny miatt a termék és a vizuális kommunikáció kategóriában összesen két-két díjat szavazott meg a bírálóbizottság.

Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Formatervezési Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy több mint 130 pályamunka érkezett a kiírásra. Hozzátette, hogy egy rendkívül gyorsan változó, környezeti és társadalmi kihívásokkal egy­aránt teli időszakban állunk, amikor az azonnali helyzetfelismerés, a körülményekhez való alkalmazkodás új megközelítési módok kidolgozását teszi szükségessé.

– Az adaptáció képessége minden szegmensben elengedhetetlen, amelyhez a különféle szakterületek szereplőinek összefogására van szükség, akik nem egymástól elszigetelten, hanem közösen, szoros együttműködésben dolgoznak egy fenntarthatóbb, élhetőbb és intelligens jövő megalkotásán

– tette hozzá. Pomázi Gyula hangsúlyozta azt is, hogy a dizájngondolkodás logikáját egyre több cég alkalmazza itthon is. S már csak az említett kihívások okán is felértékelődött az elmúlt években a dizájn, ami egy nyelv ember-ember, a kultúrák közötti kommunikációban is.

A termék kategóriát Nieto Ramón Catmagnet nevű speciális, horgászathoz használt mágneses kioldóeszköze és Laufer Ferenc relief kályhacsempe-kollekciója nyerte. A terv kategória díját a Remion Design Kft. vehette át, a vizuális kommunikáció kategória legjobbja pedig a Fortepan Masters kötet, illetve Boskovitz Oszkár Kadarka betűcsaládja lett. A diák kategóriát Ujváry Berta Zsófia (MOME) Hommage to Rudolf Ujvary című munkája nyerte.

Már hagyományos, hogy különdíjakat is felajánlanak. 2022-ben a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkársága különdíját Hevesi Annabella Dedas közületi ülőbútor-kollekciójának ítélte oda, míg a minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkársága különdíját Pataki Katalin diák kategóriában benyújtott Talky játékterápiás eszköze kapta. A Magyar Formatervezési Tanács a diák és a termék kategóriában ajánlott fel különdíjat. Az előbbit Sinkovits Zsuzsanna Zsófia Geoform kollekciója, míg az utóbbi Égi Marcell If Jewel ékszermárkája nyerte el. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Lelkes Péter, Papp Zsolt, Bálint Zoltán, Vigh Balázs és Hory Péter közös munkáját díjazta.

A 2009-ben életre hívott Design Management Díj a dizájnmenedzsment-szemléletet kiválóan alkalmazó szervezeteket ismeri el. A mostani mezőnyben Mórucz István kisvállalkozása, a Panyolium gyümölcsfeldolgozó emelkedett ki. A Herendi Porcelánmanufaktúra és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által felajánlott Excellence különdíjat pedig a Co & Co Designcommunication Kft. vehette át. Elismerő leveleket kapott továbbá a budafoki Kultikum kortárs művészeti színtér, illetve a Vates ruhamárka is.

A 2022. évi dizájnhét központi tematikája a találkozások terei, amely az építészet és a dizájn érintkezési pontjait mutatja be kiállításokon, műhelyfoglalkozásokon, valamint szakmai konferenciákon. A nyertes, illetve a tárlatra kiválogatott dizájnmunkákat október 30-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Néprajzi Múzeumban.

Borítókép: a kiállítás (Fotó: Bach Máté)