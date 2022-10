Megnyílt a Liszt Ünnep Budapesten

A fesztivál tizenhat napja során fellép a Familie Flöz. A német kollektíva, bemutatják Barta Dóra koreográfus táncszínházi munkáját Időn kívül címmel, magyarországi premierje lesz a Neue Oper Wiennek Das Gesicht im Spiegel (Arc a tükörben) címmel, Vikingur Ólafsson izlandi zongoraművész az Orchestre symphonique de Montréallal érkezik a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe. Hallható lesz korunk egyik vezető Wagner-énekese, Michael Volle és a mezzoszoprán Schöck Atala, Oláh Kálmán Liszt-műveket a középpontba állító reflexióival és parafrázisaival jelentkezik, a Janoska Ensemble Bernstein-, Bach-, Beethoven- és Bartók-darabokkal jön és színpadra lép a Studio 5 Kortárs Zenei Műhely is.

A további fellépők között lesz a Rajkó Zenekar a Pesti Vigadóban, Tcha Limberger és ifj. Sárközi Lajos a Magyar Zene Házában, de koncertet ad Szabó Dániel cimbalomművész is zenésztársaival, köztük Lukács Miklóssal. A Jazzical Trio Miklósa Erikával ad rendhagyó dalestet, a többszörös Oscar-díjas komponista, André Previn szerzeményei dzsesszes átiratban élednek újjá. Ravi Coltrane amerikai szaxofonos szülei, John és Alice Coltrane zenei öröksége előtt tiszteleg a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a nagybőgős Rashaan Carter, a zongorista Gadi Lehavi és a dobos Elé Howell közreműködésével. Az Akvárium Klubbal közös programsorozat, az Isolation Budapest programjában mások mellett a Black Country, New Road, Westerman, Michelle Gurevich, az Efterklang és a Goa Express zenél, megrendezik a Budapest Showcase Hubot (BUSH), az ausztrál Hiatus Kaiyote első magyarországi fellépésére készül. A könyvbemutatókon, író-olvasó találkozókon és beszélgetéseken túl a Magashegyi Underground, a Platon Karataev, valamint Henri Gonzo és a Papírsárkányok koncertjeivel jelentkező Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár idén is a Liszt Ünnep égisze alatt valósul meg. A képzőművészeti programok sorában a Ludwig Múzeum új kortárs kiállításával várja a látogatókat, és zajlik Közép- és Kelet-Európa legjelentősebb nemzetközi kortárs képzőművészeti vására és kiállítása, az Art Market Budapest is.