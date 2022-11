Don Quijote szelleme kísért az Operettszínházban

Don Quijote szélmalomharca sokak számára nem ismeretlen:

a történet arra keresi a választ, hogy milyen lenne a világ, ha abban a szeretet, az elfogadás, a gyengédség és a szolidaritás uralkodna. Vajon mit tudunk kezdeni napjainkban a lovagi nemeslelkűséggel, tisztasággal, a lovagi eszményekkel? Netán az egész csak egy „álom, mit nem láttak még!?”

A Tietek a színpad címmel meghirdetett pályázatra számos fővárosi és vidéki iskolából jelentkeztek izgalmas, kreatív videókkal, amelyekben a La Mancha lovagjának történetét dolgozták fel.

A beküldött videók anyagából a fiatalok mentorokkal, a Budapesti Operettszínház neves művészeivel (Füredi Nikolett, Nádasi Veronika, Szendy Szilvi, Nagy Lóránt, Kalocsai Zsuzsa, Czikora István László) dolgoznak a teátrumban november 2–5 között, majd a mentorokkal közösen készülnek az középdöntőre, ahol tizenkét csapat méri össze a tudását a zsűritagok előtt november 14 és 17 között.

A döntőre december 11-én kerül sor a Kálmán Imre Teátrum színpadán, ahol öt csapat fog versenyezni a fődíjért. Az ötödik csapatot a közönség juttatja a döntőbe a színház Facebook-oldalán zajló szavazásnak keretében. A versenyzők teljesítményéről a színház zsűrije fog dönteni, amelynek tagjai: Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója, Polyák Lilla, az Operettszínház szólistája, Szilágyi Enikő színművész, Homonnay Zsolt színművész-rendező.

A fődíj, ahogyan az cím is jelzi: a színpad! Vagyis egy lehetőség 2023 tavaszán arra, hogy a nyertes csapat bemutassa előadását a Kálmán Imre Teátrum színpadán, ezen kívül pedig jegyeket is kapnak a Budapesti Operettszínház egyik előadására. A többi döntősnek is ajándékokkal kedveskedik a teátrum.

Borítókép: a Budapesti Operettszínház bejárata a Nagymező utcában, a főváros VI. kerületében, amelyet az itt működő színházak nagy száma miatt gyakran illetnek „a pesti Broadway” becenévvel (Fotó: MTVA/Róka László)