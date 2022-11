Ég és Föld közötti építészet

Májusban Makovecz Imre vidéki és határon túli remekeiben találkozhatott a közönség a zenei és építészeti programokkal. A Kárpát-medence Makovecz Imre által tervezett épületeiben évtizedek óta hagyományként van jelen a Héttorony fesztivál, ami a világ- és népzene klasszisait hozza el az organikus építészet magyar mesterének tereibe. A fesztivál május 18-án Sárospatakon indult, majd Mátészalkán, Csengeren, Visegrádon, Szigetváron, Pakson, Temesváron és Kolozsváron találkozhattak a világzene és népzene rajongói a kedvenceikkel.

Horváth László fesztiváligazgatót kérdeztük a Héttorony fesztivál kialakulásáról, szellemiségéről. – Makovecz Imre több előadásán vettem részt, aki igazi szuggesztív előadó volt – avatott be Horváth László.

– Az épületei is csodálatra késztettek engem is, mint generációkon át megannyi embert. A Fonó Budai Zeneházban is többször találkoztam vele, oda járt táncházba. A halála késztetett minket, követőit arra, hogy emlékezzünk rá egy fesztivál szervezésével. Tudjuk, hogy a sevillai pavilon épülete volt, ami a világ építészetében ismertté tette őt. A héttornyú épületet ő tervezte és adta magát a Héttorony fesztivál elnevezés. Kiss Ferenc, aki a fesztivál művészeti vezetője jó pár évig szervezett ilyen néven budapesti fesztivált. Makovecz halála után döntöttünk úgy, hogy a legjobb épületeibe elvisszük azokat a népzenei, világzenei koncerteket, amelyek szerintünk egységessé tudták tenni ezt a fesztivált.

A zene, a tánc, az építészet, az írott szó, a kiállítás szervesen be tudja mutatni ezt a Makovecz-életművet, amely nagyon sajátos magyar látásmódot képvisel a mai napig, Azt jól látjuk, hogy azon városok, ahol Makovecz épülete található, másképp lüktetnek. Makón, Csengerben, Lendván igazi büszkeség látni ezeket.

Most a 11. alkalommal adja a Makovecz-díjakat a Makovecz Alapítvány e hét vasárnap a Fonóban. Mindig egyedi kulturális produkciókkal színezzük a Makovecz-tereket, mert ha élne a Mester, biztosan ő is örülne ennek – foglalta össze a fesztiváligazgató.

Idén harminc éve, hogy megépült Makovecz Imre világhírű, héttornyú sevillai pavilonja. Kiss Ferenc, a fesztivál művészeti vezetője és alapítója alkotta meg az épület programzenéjét 1992-ben. Az ünnepi évforduló megjelenik a 2022-es fesztivál tematikájában, az építészeti előadások számos ponton kapcsolódnak a sevillai pavilonhoz, valamint a 2020-as dubaji magyar pavilonhoz, amely Csernyus Lőrinc, a fesztivál építészeti szakértőjének alkotása. Kiss Ferenc fesztiválköszöntőjében így írt:

Az eseménysorozat megtervezése során továbbra is azt tartottuk a legfontosabbnak, hogy a népzene és világzene hazai és külföldi csúcsteljesítményei eljussanak vidékre és a szomszédos országok magyarságához is, valamint hogy a zene és építészet szerves kapcsolatára, és lelki gyökereinkre ráirányítsuk az emberek figyelmét.

A fesztivál záróprogramja pénteken 17 órakor kezdődik a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében, ahol az építészeti tematikájú kiállítások mellett „Makovecz Imre - Ég és Föld közötti építészet” címmel rendeznek kerekasztal-beszélgetést. Közreműködik a Dalinda. Szombaton a Fonó Budai Zeneházban 19 órától kamasztáncház és a Sarjú Banda várja az érdeklődőket.

Az esemény vendége Sebő Ferenc, aki az ötvenéves táncházmozgalomról beszélget a fiatalokkal. Az est Koncz Gergely és tanítványai, Kodoba Florin és fiai koncertjével és a Sarjú Bandával közös táncházzal zárul. Vasárnap a Fonó Budai Zeneházban rendezik meg a Héttorony fesztivál ünnepi gálaműsorát. Az est a „Gondolatok táncban és versben” című táncszínházi produkcióval indul Rémi Tünde és Appelshoffer János előadásában. A 2022-es Makovecz Imre-díj ünnepélyes átadása 19.30-kor kezdődik, ezt követi a Dresch Vonós Quartet koncertje.