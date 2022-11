Magyaródy Szabolcs kapta idén az Európa-érmet

Magyaródy Szabolcs küldetésének tekintette és tekinti, hogy a magyar újkori történelem tényeit ismertesse az angolszász értelmiségi, politikai körökben, főleg a sajtóban. Tapasztalata szerint ugyanis a Trianonban magyar területekhez jutó utódállamok jelentős erőforrásokat nyitnak avégett, hogy az ő érdekeiknek megfelelő értelmezések, gyakran hamisítások terjedjenek el a nyilvánosságban. Ennek ellensúlyozására ő maga, Magyaródy Szabolcs, illetve az általa szervezett, nagyrészt öregcserkészekből álló csapat évtizedeken át könyveket, tanulmányokat fordított, adott ki és juttatott el főként nagyobb egyetemi könyvtárakba és másoknak, illetve írt elemzéseket, esszéket a valós történésekről, ez utóbbiakat nagyrészt a világhálós sajtótermékek számára. És teszi ezt a főként tengerentúli csapat mind a mai napig. Ezt a világon egyedülálló agytrösztöt Hunyadi Mátyás Munkaközösség néven ismerjük.

A kitüntetett újságíró az Európa-éremmel és az oklevéllel hamiltoni otthonában (Fotó: preshaz.eu)

Az Európa-érmet az idén a 25. – jubileumi – alkalommal adták át, eddig a magyarok mellett angol, lengyel, német, horvát újságíró is megkapta, eljutott határon túl alkotó magyarokhoz Svájcba, a Felvidékre, a Kárpátaljára, a Délvidékre, a Székelyföldre, Ausztriába is. A tengerentúlra – Kanadába – most először érkezett el Ligeti Erika szobrászművész alkotása, az Európa-érem, és a Vincze László papírmerítő mester által készített oklevél.

Magyaródy Szabolcs laudálása

A magyarság külföldi hírnevének javítása, ellenfeleink propagandájának ellensúlyozása, idegen kormányok, egyetemi tanárok felvilágosítása. A Magyar Külügyminisztérium és a magyar lobbycsoportok munkáját is hatásosan kívánjuk előkészíteni és angol nyelvű szakirodalommal támogatni – tudtuk és felkérésük nélkül.

Ez annak a Hunyadi Mátyás Munkaközösségnek a célja és tevékenysége, amely Magyaródy Szabolcs vezénylete alatt tevékenykedik sok évtizede.