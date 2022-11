Tiszta Amerika a Benczúr Házban

Leonard Bernstein West Side Story című monumentális műve ismerősen cseng mindenki számára. Az 1957-es New York-i premiert követően 732 előadást élt meg, a kirobbanó siker után nemzetközi szinten pedig megszámlálhatatlant. Az 1961-es filmadaptációja tíz Oscar-díjat kapott. Magyarországon a zenemű hegedű-zongora változata ezen az estén debütál. Műsorra tűzték Aeron Copland Ukulele Serenade című művét. Aeron Copland kompozíciói megjelennek színpadi, színházi és koncerttermi közegben egyaránt.

Szerzeményeivel a klasszikus zene könnyed formáját közvetítette az emberek felé, zajos sikerekkel.

Meglepő módon Dvorák G-dúr Szonatina op 100 is hallható lesz. Dvorák többször járt az USA-ban, több művét ott, vagy az ott átéltek hatására írta. Tiszteletbeli amerikainak számít. Mint mondják, Gerswin is megkerülhetetlen ezen az előadáson. Ő ötvözte a jazz műfaját a klasszikus zenével, kompozíciói nem mennek ki a divatból soha. Dalokat hallhatnak a Porgy és Bess című operából.

Lakatos György hegedűművész-tanár zenészcsalád sarja. Nyolcévesen kezdett hegedülni, 12 évesen nyert felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, a rendkívüli tehetségek osztályába.

Tizenöt éves volt, amikor a Szent II. János Pál pápa által celebrált misén játszott a Vatikánban, de szólókoncertet adott a párizsi Notre-Dame-ban is. Több zenei versenyen ért el előkelő helyezést, ezek közül kiemelkedik az American Protégé nevű nemzetközi verseny, ahol az első díjat és a legjobb előadásért járó oklevelet adományozták neki New Yorkban, a Carnegie Hallban. 2011 óta tanít a Snétberger Tehetség Központban, 2013 óta saját osztályt vezet hegedű főtárgy-kamara szakon a Zeneakadémia aliskolájában. 2016-ban a Virtuózok című, nemzetközi hírű tehetségkutató műsorban tanítványa, Váradi Gyula a korcsoportjának győztese lett. Ugyanebben az évben az Év zenetanára díjat adományozták számára. 2021-ben a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keretében mutatták be a zenetörténet első lovári miséjét, amelynek művészeti vezetője volt.

Czene Rudolf szintén zenészcsaládba született, a budapesti Bartók Béla Konzervatóriumban és a Zeneakadémián végezte tanulmányait.

Diplomakoncertjén Kocsis Zoltán dirigált, de játszott Martha Argerich világhírű zongoraművésszel is. Hazai és külföldi szólókoncertjei mellett több kiváló hangszeres művész zongorakísérőjeként szintén aktív. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Bartók Béla Konzervatórium és a Snétberger Zenei Tehetség Központ tanára.

Hétfőn este hét órakor lépnek fel közösen A 20. század csillagai – „Tiszta Amerika” című műsorukkal a Benczúr Ház Kulturális Központban.

Borítókép: Lakatos György és Czene Rudolf (Fotó: Oláh ’Tzumo’ Árpád)