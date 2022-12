A születés százszor mesélt csodája

A kukoricacsuhéból, csipkéből és textilekből készült betlehemek hűen tükrözik a gazdag magyar népi kultúrát és ízlésvilágot. A Magyar Kézművességért Alapítvány által összegyűjtött alkotások közül ez évben is az Evangelizációs Dikasztérium válogatott, és Magyarország szentszéki nagykövetségének jóvoltából érkeztek a jászlak a pápai államba. A tárlatot Rino Fisichella érsek az Evangelizációs Dikasztérium elnöke nyitotta meg. A megváltás misztériumát megörökítő jászlak az evangelizáció eszközei, különösen a generációk közötti hit átadásának egészen egyedi és bensőséges módja.

Korunk legégetőbb kihívásait és fájdalmait is megjelenítik a betlehemek. A háborús környezetbe ágyazott betlehemek az ukrán nép meggyötört valóságát ábrázolják. Azt az üzenetet hordozzák, hogy a drámai körülmények között is van remény, a Megváltó a bombák és pusztítások árnyékába is megszületik. A teremtett világ megóvása és az új élet, jobb sors után vágyó bevándorlók tematikái is feldolgozásra került a jászlak megformálásában.

A Magyarországot képviselő kézművesek között szerepel Gulyás Anna zománcművész a Világnak világa című zománcképével. Nádasdi Zoltánné csuhé, gyékény- és szalmafonó, akinek alkotása a Szent Családot ábrázolja a háromkirályokkal. Egészen eredeti megoldással egy tök belsejében helyezte el a betlehemi jászlat Ilovszky Éva szalma- és csuhéfonó. Színezett kukoricacsuhéból készült jászol is érkezett idén a Vatikánba: Szabóné Dreska Andrea Betlehemi látogatók című alkotása. Némethné Jancsi Ilona gobelinhímző és paverpol művész egy utazóböröndbe kreálta meg betlehemét. Csomák Lászlóné textilszobrász Betlehemi történet című műve a születés és az anyaság csodáját, valamint a hódoló napkeleti bölcseket idézi a Vatikánba érkező nagyközönség elé.

A vatikáni kiállításmegnyitón Csomák Lászlóné cserzsi képzőművész lapunknak úgy nyilatkozott, öröm és megtisztelő érzés kiállítani a Szent Péter téren, ahová a világ minden tájáról érkeznek emberek. – Boldog vagyok, hogy az alkotásom ebben a csodálatos környezetben látható, ahol szebbnél szebb, különleges betlehemi jászol sokasága veszi körül. Ezen a helyen érezni a békét, a megbecsülést. A kiállítás megnyitása óta már többször kimentem a Szent Péter térre magamba szívni a hangulatot, a békét, a csodálatos nagyságot.

Láttam embereket, gyermekeket, fiatalokat, időseket rácsodálkozni az alkotásomra, ami nagy boldogsággal töltött el. Az alkotó azt is elmondta, úgy akarta megjeleníteni a bibliai eseményt , hogy az a mai világban is természetesnek hasson, közel kerülhessen a családokhoz a születés csodáján, az anyaság érzékeltetésén keresztül. Hozzá tette, nagyon fontosnak tartja szeretetet, a családi összetartást, a hagyományokat. – Úgy gondolom, ezeket folyamatosan ápolni, gondozni kell – tette hozzá.