Megérkezett az első előzetes a Michael Jackson életéről szóló filmhez: a pop királyának unokaöccse keltheti életre a legendát + videó

Hatalmas érdeklődés övezi az Antoine Fuqua (a méltán elismert Kiképzés rendezője) által dirigált és a Bohém rapszódia sikeres producerének, Graham Kingnek a felügyelete alatt készülő Michael Jackson életrajzi filmet. A projekt, amelynek címe egyszerűen csak Michael, most végre kézzelfogható közelségbe került a nagyközönség számára, miután a Lionsgate forgalmazásában megjelent az első hivatalos ízelítő a filmből.

Michael Jacksont saját unokaöccse, Jaafar Jackson formálja meg (Forrás: Lionsgate)

Michael Jackson öröksége a vásznon

A film leginkább figyelemreméltó casting döntése, hogy Michael Jackson szerepét a saját unokaöccse, Jaafar Jackson kapta, aki az előzetes alapján lenyűgöző hasonlóságot mutat híres nagybátyjával, nemcsak külsőleg, de mozgásában és karizmájában is. A produkció célja, hogy őszinte portrét fessen a zseniális művészről és bonyolult személyiségéről, bemutatva a Jackson 5 korai éveitől a szólókarrier csúcsáig vezető utat, egészen a 2009-es tragikus haláláig.

A források szerint a filmben szerepelni fognak olyan ikonikus pillanatok újraalkotásai, mint a Thriller és a Billie Jean videóklipek forgatása.

Az előzetes egy montázs keretében eleveníti fel a popkirály meghatározó színpadi pillanatait, megidézve a Jackson-életérzést.

A produkciót számos bizonytalanság övezte a forgatás alatt, beleértve az eredeti premierdátum (2025. október) elhalasztását 2026. április 24-re, valamint a forgatókönyv állítólagos átdolgozását is. A Hollywood Reporter korábban arról számolt be, hogy a film rendkívüli hossza miatt felmerült a produkció két részre bontásának lehetősége. Ezzel a Lionsgate – a forgalmazó – két bevételi forrást biztosíthatott volna magának.