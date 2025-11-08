Jaafar JacksfilmMichael Jacksonmichaelpopkirály

Megérkezett az első előzetes a Michael Jackson életéről szóló filmhez: a pop királyának unokaöccse keltheti életre a legendát + videó

Hosszas találgatások és a gyártást övező pletykák után a Lionsgate bemutatta a várva várt Michael című életrajzi film első, figyelemfelkeltő előzetesét. Michael Jacksont, a pop ikonikus alakját saját unokaöccse, Jaafar Jackson formálja meg. A produkció alkotói megígérték, hogy emberivé teszik, de nem szépítik a legendát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 15:16
Michael Jackson
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hatalmas érdeklődés övezi az Antoine Fuqua (a méltán elismert Kiképzés rendezője) által dirigált és a Bohém rapszódia sikeres producerének, Graham Kingnek a felügyelete alatt készülő Michael Jackson életrajzi filmet. A projekt, amelynek címe egyszerűen csak Michael, most végre kézzelfogható közelségbe került a nagyközönség számára, miután a Lionsgate forgalmazásában megjelent az első hivatalos ízelítő a filmből.

Michael Jackson
Michael Jacksont saját unokaöccse, Jaafar Jackson formálja meg (Forrás: Lionsgate)

Michael Jackson öröksége a vásznon

A film leginkább figyelemreméltó casting döntése, hogy Michael Jackson szerepét a saját unokaöccse, Jaafar Jackson kapta, aki az előzetes alapján lenyűgöző hasonlóságot mutat híres nagybátyjával, nemcsak külsőleg, de mozgásában és karizmájában is. A produkció célja, hogy őszinte portrét fessen a zseniális művészről és bonyolult személyiségéről, bemutatva a Jackson 5 korai éveitől a szólókarrier csúcsáig vezető utat, egészen a 2009-es tragikus haláláig.

A források szerint a filmben szerepelni fognak olyan ikonikus pillanatok újraalkotásai, mint a Thriller és a Billie Jean videóklipek forgatása. 

Az előzetes egy montázs keretében eleveníti fel a popkirály meghatározó színpadi pillanatait, megidézve a Jackson-életérzést.

A produkciót számos bizonytalanság övezte a forgatás alatt, beleértve az eredeti premierdátum (2025. október) elhalasztását 2026. április 24-re, valamint a forgatókönyv állítólagos átdolgozását is. A Hollywood Reporter korábban arról számolt be, hogy a film rendkívüli hossza miatt felmerült a produkció két részre bontásának lehetősége. Ezzel a Lionsgate – a forgalmazó – két bevételi forrást biztosíthatott volna magának.

Azonban a most bemutatott előzetes és a hivatalos kommunikáció egyelőre azt sugallja, hogy a Michael egyetlen filmként kerül a mozikba. 

A forgatókönyvért John Logan, háromszoros Oscar-jelölt felel, aki a legendás művész egész pályafutását a vászonra álmodta.

A The Guardian rámutatott: a film körüli egyik legnagyobb kérdés az volt és maradt, hogy az alkotók miként kezelik majd Michael Jackson életének ellentmondásos, kényes fejezeteit, különösen a popsztár ellen felmerült vádakat. Mint kiderült a produkciót célja, hogy emberivé tegye a sztárt, anélkül, hogy elkerülné a sötétebb témákat, ugyanakkor Jackson lánya, Paris Jackson korábban aggodalmát fejezte ki, hogy az alkotás esetleg cukormázas képet fest az apjáról.

A Lionsgate mindezek ellenére bizakodó, és a rendkívül magas költségvetésű (egyes források szerint 155 millió dolláros) filmtől a korábbi életrajzi filmek, mint például a Bohém rapszódia sikerét remélik.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSchiffer András

Válasz Schiffer András kérdésére

Bayer Zsolt avatarja

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu