Elkezdődött az Aranybulla-sorozat

Az izgalmas történelmi korszakot feldolgozó film első epizódja András herceg, a később nagy királlyá váló II. András ifjúságát dolgozza föl, bemutatva a testvérbátyjával, Imrével kialakuló viszályait, rajongását a hajdani lovagkirály, Szent László iránt, s különleges nézőpontból felrajzolva a meráni udvart, benne András későbbi feleségét, Gertrúd hercegkisasszonyt.



Érdemes mindjárt elmondani, hogy a kibontakozó narratíva szembemegy a romantika óta kibontakozott hagyományos történelemszemlélettel, amely szerint András afféle sodródó alak lett volna, aki hol a merániak uszályába kerül, hol a magyar urak érdekei szerint táncol. Az új sorozat mindennek szöges ellentéte: András talpraesett és józan államférfi – bár az első részben szerethetően fiatalos s kissé szeleburdi –, okos politikus, tudatos országépítő.

Gertrúd sem az az elkényeztetett hedonista, nemtörődöm úrnő, akinek Katona József ábrázolja. Itt őszintén szerelmes a párjába, és mindent hajlandó megtenni azért, hogy céljai felé segíthesse. Világosan látja a kis család helyzetét a királyságban, tisztában van a magyarországi viszonyokkal, de éppen a meráni udvarból hozott szélesebb horizontja révén azt is látja, milyen összefüggésekre kell figyelnie annak a hercegnek, aki okkal tarthat igényt a magyar trónra.

A filmből az is kiderül, hogy Gertrúd és a merániak pozitív szerepe nem holmi alkotói fantázia terméke. Az Aranybulla három elemből építkező sorozat, s az alkotórészek legerősebb vonala az a történelmi háttér, amelyet a filmben megszólaló történészek állítanak a dramatizált, játékfilmes jelenetek mellé. Kriskó László rendező-producer a bemutató előtt többször is elmondta, hogy többéves munkafolyamat előzte meg a széria elkészülését, a forgatás előtt több mint hatszáz oldal szakanyagból, tíz történésszel dolgoztak együtt. Az alapos felkészülés erőteljes nyomot hagyott a filmen. A megszólaló történészektől például megtudhatjuk, hogy Meránia a Német-római Birodalom egyik hercegsége volt, nagyjából az a terület, amelyet a Habsburg Birodalomban Tengermellék néven emlegettek. Isztria és környéke ebben az időben fontos kereskedelmi csomópont volt, így a meráni hercegi család, az Andechsi família élénk gazdasági és diplomáciai kapcsolatot tartott fél Európával és szinte az egész Mediterráneummal. Nem csoda, ha Gertrúd olyan tudást és szempontrendszert állított férje szolgálatába, ami nemcsak új családjának, de új országának is javára vált.



A történészi megszólalások mellett rendkívül eredetiek és élettel teliek a dramatizált jelentek. A magával ragadó bejátszásokat nemcsak a lenyűgöző díszletek és jelmezek teszik élvezhetővé, de a színészi játék is. A főbb szerepekben Veréb Tamás és Trill Zsolt látható (ők személyesítik meg a fiatalabb, majd az idősebb II. Andrást), Törőcsik Franciska Gertrúd, Rátóti Zoltán János érsek szerepében látható, de megjelenik a produkcióban Fenyő Iván és László Zsolt is.



Veréb Tamás a minap azt nyilatkozta az M5 Librettó című műsorának, hogy a most bemutatkozó tévéfilmsorozat az utóbbi évtizedek egyik legmeghatározóbb történelmi témájú alkotása lehet. – Bízom benne, hogy az Aranybullával az István, a király rockoperához hasonló, unikális és ikonikus dolog született. A történet lebilincselő, a szakma kiválóságai vitték filmre, a XXI. századi filmigényekhez igazodva. Az előzetesből már láthatják a nézők, hogy a képi világa túlzás nélkül felveszi a versenyt a tömegek által rajongott Trónok harcával – mondta a fiatal színész, hozzátéve, hálás azért, hogy forgatás közben szélesíteni tudta történelmi tudását is, és reméli, hogy az iskolás korosztályt is képes megszólítani a film, mert érthetően, élményszerűen tálalja a magyar történelem és a középkori Európa fontos eseményeit.

