Felavatták Szabó István emléktábláját a Lumiere Intézetben

A közleményben emlékeztettek arra, hogy idén a fesztivál filmvására Magyarországot választotta díszvendégül, középpontba állítva Szabó István sokrétű életművét.

Szabó István mesterkurzust is tartott a szakmabelieknek és a nagyközönségnek (Fotó: JeanLuc Mege Photography)

A keddi táblaavatás a Lumiere Fesztivál kiemelt eseményei közé tartozott. Szabó István Oscar-díjas magyar rendező neve olyan alkotók közé került, mint Kuroszava Akira, Francis Ford Coppola, Clint Eastwood, Wes Anderson, Pedro Almodóvar vagy Martin Scorsese.

A Mur des cinéastes (Filmesek fala) a Lumiere Intézet parkjának utcafrontján, az ikonikus Első film utcájában (Rue du Premier-Film) található. 1982 óta bronz emléktáblákat helyeznek el rajta, hogy megörökítsék mindazokat a nagy filmes személyiségeket, akik az intézet vendégeként jártak Lyonban. A helyet a „lyoni Hírességek Sétányaként” jegyzik, zarándokhelyként a filmművészet rajongói számára. A magyar alkotók közül eddig Tóth Endre (André de Toth) és Nemes Jeles László kapott emléktáblát.

A vasárnapig tartó fesztivál közönsége három, újonnan restaurált Szabó-filmet láthatott a rendező személyes bevezetésével, aki mesterkurzust is tartott a szakmabelieknek és a nagyközönségnek.

Szabó István a fesztivál idején ellátogatott a Lumiere Múzeumba is, amely a Lumiere testvérek egykori villájában kapott helyet. A Nemzeti Filmintézet a vetítések mellett több szakmai programon is részt vesz a mozi születési helyén tartott filmünnepen. Az Egy fordított modell: konkrét intézkedések Magyarország filmörökségének népszerűsítésére címmel rendezett kerekasztal-beszélgetésen Ráduly György, az NFI Filmmegőrzési és technológiai divíziójának igazgatója, Sovák Viktória, az NFI Filmlabor igazgatója és Bereczki Csaba, az NFI Forgalmazási és nemzetközi kapcsolatok divíziójának igazgatója vett részt – idézték fel a közleményben.