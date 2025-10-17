Liszt ÜnnepMOM Kultzongorista

Így még biztos nem hallotta Michael Jackson Thrillerét

Különleges koncertélményben lehet része annak, aki október 20-án ellátogat a MOM Kultba. Natalie Tenenbaum már-már sportot űz abból, hogy újraértelmezze viszonyulásunkat a komolyzenéhez, repertoárjában ugyanúgy megtalálható Liszt vagy Bach, mint Michael Jackson vagy Chris Isaak.

2025. 10. 17. 9:00
A zeneszerző, zongorista, producer és énekes-dalszerző, Natalie Tenenbaum a műfaji határátlépések virtuóza, előadásmódja „sziporkázó és felvillanyozó”, írja a The New York Times. 

Így még biztos nem hallotta Michael Jackson Thrillerét, Natalie Tenenbaum átirata elképesztő
Natalie Tenenbaum nem fér kísérletezni (Forrás: Liszt Ünnep)

A tanulmányait a Juilliard Schoolban végző Tenenbaum átlépi a klasszikus zeneszerzés és az improvizatív jazz közötti határokat, és különleges hatású, akusztikus és elektroakusztikus koncertdarabokat ír különböző formációk számára, szólistáknak éppúgy, mint nagyobb együtteseknek. 2022-ben feldolgozásokat és hangszereléseket készített Lang Lang és a londoni Royal Philharmonic Orchestra albumához, valamint egy új művet is komponált a zongoraművésznek. 2023-as, Eitan Kennerrel közös Duos/Solos című lemezének folytatásaként jelenteti meg második, Standard Repertoire Vol. 1 című posztklasszikus albumát, amely saját kompozíciókat, valamint Bach, Stravinsky, Debussy, Liszt és mások művei nyomán készített parafrázisokat tartalmaz.

Tenenbaum koncertjein könnyed természetességgel vált Bachról Michael Jacksonra vagy Lisztről Chris Isaakre. A teljes szabadságra törekszik: albumain szinte ugyanolyan súllyal szerepelnek könnyed improvizációk, mint jazz, pop vagy klasszikus zene. Előszeretettel ötvözi a zongorát az elektronikával és a fénytechnikával, új kifejezésformákat alkotva a klasszikus zene és az improvizatív jazz határterületein.

A zongorista október 20-án a Liszt Ünnep keretében ad koncertet a budapesti MOM Kultban.

 


 

