Megkezdődött a palota főbejáratának rekonstrukciója

Ezek ismeretében kezdődött el a palota műemléki tervezése Hauszmann Alajos századfordulós terveit és az egyéb dokumentumokat, fotókat alapul véve. Az építész hangsúlyozta, hogy a rekonstrukció célja, hogy huszonegyedik századi technológiák alkalmazásával és a mai műszaki elvárások szerint, de látványban és minőségben az 1905-ös színvonalat és pompát állítják helyre – miként történt mindez az úgynevezett „pilot projekt”, vagyis a Szent István termet is magába foglaló déli összekötő szárny esetén is. Ahogy Hauszmann annak idején céltudatos következetességgel az ország akkori legjobb mestereit bízta meg a kivitelezéssel, ugyanez a minőségi elvárás ma is alapnak tekinthető a Várkapitányság részéről.

A palota újjászületése az északi oldal rekonstrukciójával folytatódik, amit már most is jeleznek a köré épített állványzatok. Helyreállítják a palota eredeti, Szent György tér felőli impozáns főbejáratát a Hunyadi udvari oldalon lévő rámpával, illetve a hozzá illeszkedő déli épületszárnyban helyreállítják azt a Dunával párhuzamos díszteremsort, amelynél Európában csak a Versailles-i kastélyban található nagyobb. Újra eredeti pompájában tündököl majd a büfégaléria, amelynek látványtervét a látogatóközpontban meg is tekinthetjük.

Az új látogatóközpontra annál is inkább szükség van, hiszen a budai palotanegyed turisztikai vonzereje meglepetésre alig kisebb, mint a pandémia előtt volt. A turisták érdeklődését szemlátomást az építkezések sem csökkentik érdemben.

A Várkapitányság turisztikai, kulturális és kommunikációs vezérigazgató-helyettese, Sikota Krisztina hangsúlyozta, hogy mindebben alighanem szerepe van a már átadott épületek, illetve a másfél év alatt 110 ezres látogatószámot elérő Szent István terem, a hetvenezres látogatottságú A Hauszmann-sztori folytatódik című kiállításnak is, ahogy alighanem hozzájárulnak a folyamatosan megújuló sétautak, az idén átadott liftek, az új utcabútorok, ivókutak és mosdók, valamint az olyan turisztikai attrakciók, mint a Várkapitányság által szervezett tematikus vártúrák, amelyek kiindulópontja is az új látogatóközpont lesz.

Borítókép: a látogatóközpont (Fotó: Kurucz Árpád)