„Aki férfi, mindig tevékeny”

A Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely által létrehozott tárlat az alkotó művészi sokoldalúságát jeleníti meg az irodalmi és képzőművészeti vonatkozások reprezentatív bemutatásával.

A kutatóműhely elsődleges feladata Karátson Gábor tárgyi és szellemi hagyatékának gondozása, feldolgozása és kutathatóvá tétele. Emellett fontos feladata, hogy személyes emlékezetét minél sokrétűbben megőrizze és átadja az utókornak. Fontos Karátson sokirányú munkásságának teljességre törekvő feltérképezése, művészetének és életfilozófiájának megértése.

Az archívum létrehozásával Karátson Gábor páratlan életművét nemcsak konzerválhatják, de széles körben meg is ismertethetik a magyar közönséggel. Ezért is kap kiemelt jelentőséget, hogy Magyarország több pontja után, most a stuttgarti közönséghez is eljuthat.

A Karátson Gábor Goethe Faustjához készült illusztrációit bemutató kiállítás január 20. és február 24. között látogatható.

