Gyepűtől a határzárig

Az elmúlt ezer évet átfogó és a mai történéseket is magába foglaló izgalmas előadás-sorozatról Horváth-Lugossy Gábor, az intézet főigazgatója elmondta, hogy a koncepció mentén olyan tanácskozást tarthatnak amely a múltat, őseink teljesítményét összekapcsolja a jelennel, s így még izgalmasabb rendezvényt tervezhettek.

– Aki látja, hallja, élő részese lesz, megérti ezt az ezeréves folyamatot, amit úgy hívunk: magyar határvédelem. Ráadásul ez esetben a magyar múlt megismerése nemcsak tudást nyújt számunkra, hanem erőt is ad. Azt hiszem, a mai világban nem kell magyaráznom, miért van erre szükség – fogalmazott a főigazgató.

A rendezvény több szempontból is aktuális. Horváth-Lugossy Gábor úgy látja, elsősorban azért, „mert nem feledtük el, hogy minden évszázadban érték támadások hazánkat, a Kárpát-medencét. Nem volt olyan évszázad, hogy ne próbálták volna meg elvenni országunkat. A ma is szolgálatot teljesítő katonák, rendőrök, határvadászok hivatásbeli ősei, elődei minden évszázadban állták a sarat és keményen megvédték hazánkat.” Az emlékezeten túl azért is fontos egy ilyen tanácskozás, mert ma is veszélyeztetettek a magyar határok. A főigazgató szerint

elég keletre vagy a déli határokra tekinteni. A geopolitikai helyzet egyre jobban és gyorsabban válik kiszámíthatatlanná.

Hozzátette, Magyarországért senki más nem fog úgy harcolni, mint a magyarok. – Fontosak a nemzetközi szövetségek, szövetségesek, ha általuk erősíteni tudjuk nemzetünk védelmét, de van, ami nem változik: a magyar hazát megvédeni a magyar katonák, a magyarok fogják. Ezért is lesz róluk és rólunk, magyarokról szó a konferencián – mondta. Végezetül a latin bölcsességet is emlékezetünkbe idézte: – Ha békét akarsz, készülj a háborúra! Ami – magyarázta – azt is jelenti, hogy testben, fejben és szívben egyaránt készen kell állnunk a haza védelmére.

– Nekünk, magyaroknak a közeljövőben is szükségünk lesz a fizikumunkra, tudásunkra és lelkünkre a következő ezer év biztosításához. Felhívjuk a figyelmet jelenkori sorskérdéseinkre és arra, hogy ma is olyan idő van, amikor készülni kell.

Hangsúlyozta azt is, hogy „aktuális üzenetet is magában foglal a keddi esemény, amely a magyar határokon jelenleg is szolgálatot teljesítők munkája előtt kíván tisztelegni, jelezve, milyen létfontosságú és egyben megfeszített munkát is jelent ez.”

A konferenciával kapcsolatban elmondta, hogy az előadók átfogó módon mutatják be, hogy az elmúlt ezer évben a Szent István által létrehozott keresztény magyar királyság hogyan védte saját Kárpát-medencei határait, s ezzel esetenként egyben Európa határait is, és hogyan, milyen viszonyrendszerben, milyen kihívásoknak megfelelve működik ma is Magyarország határvédelme.

Az előadások során számos kérdés mellett azokra is választ kapunk, hogy kik voltak a fürkészek, hogy működtek a felderítők az Árpád-korban, miért volt fontos a nyugati határvédelem, milyen szerepük volt a végvidékeknek, milyen volt, volt-e honvédelem a 18. században, határőrök voltak-e a székelyek, hogyan működött Észak-Magyarország vagy Erdély határvédelme, mit jelentett az osztrák magyar határon lerakott aknamező vagy az elektromos jelzőrendszer felszedése?

Az izgalmas kérdésekre Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, a Szegedi Tudományegyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársai adnak választ. A rendezvény részeként exkluzív bejelentkezésekre is sor kerül Magyarország keleti és déli, valamint ezeréves történelmi határáról, érintett országgyűlési képviselők, polgármester, kutató részvételével.

A konferencia fővédnöke Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere. Védnökei: Bakondi György, a Miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Töll László ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka, de az egyik köszöntőt Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes mondja, a konferencia bevezető előadását pedig Bakondi György főtanácsadó úr tartja. A jeles névsorral kapcsolatban Horváth-Lugossy Gábor arra mutatott rá, a nagyon komoly szakemberek és felelős vezetők jelenléte nemcsak megtisztelő, de a konferencia súlyát is kijelölő tény. Úgy fogalmazott: „a felkért személyek egytől egyig átérzik a határvédelem súlyát, sőt nap mint nap viszik a hátukon”.

Borítókép: Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója (Forrás: MKI)